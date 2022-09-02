Теперь украинский Оскаровский Комитет проверит фильм на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание с официальным объявлением кандидата. Позже он сможет посоревноваться за право попасть в лонглист, шортлист и номинацию премии Оскар – "Лучший международный полнометражный фильм".

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Фильм "Клондайк" о катастрофе MH17 примет участие в отборе на Оскар-2023

Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе примет участие 1 фильм – "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач,

– написали в фейсбуке.

По словам Украинского Оскаровского Комитета, в 2019 году на номинацию на премию Оскар от Украины также была выдвинута только одна лента. Ею был фильм Наримана Алиева "Домой".

Кстати, 95-й Оскар состоится 12 марта 2023 года.

"Клондайк": сюжет и трейлер

События в фильме разворачиваются вокруг сбивания малайзийского пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года. По сюжету молодые супруги готовятся стать родителями. Они постоянно конфликтуют между собой, ссорятся, но муж с братом жены стремятся к одному – эвакуировать ее. Несмотря на смертельные опасности она отказывается от предложения. В то же время в небе над ними сбивают гражданский самолет.

Тема международной авиакатастрофы MH17 – повод привлечь внимание к жизни людей во время войны в Украине,

– прокомментировала Марина Эр Горбач.

"Клондайк" 2022: смотрите трейлер картины

Актерский состав

Главную роль исполнила Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), актриса театра и кино, обладательница Премии кинокритиков "Киноколо". Дополнили каст Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы", "И будут люди").



Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины

Фестивальная жизнь фильма

Мировая премьера фильма состоялась на Санденсе — крупнейшем фестивале независимого кино в США, где она получила Приз за Лучшую режиссуру. Награда и участие стали для Украины историческим, ведь "Клондайк" стал первым украинским игровым фильмом, который представили в программе международного конкурса фестиваля.

Также фильм увидели на Берлинале в программе Panorama, которая фокусируется на наиболее актуальном международном кино. Фильм получил две награды – призы Экуменического жюри и Зрительных симпатий.



Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины

Рейтинг картины в мире

На IMDb "Клондайк" оценили на 7,3 балла из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 95%. Фильм тепло восприняли критики и оставили одобрительные отзывы следующие издания: Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa. В частности, медиа Vox отнесло "Клондайк" в список лучших фильмов, которые в этом году станут наиболее обсуждаемыми.



Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины

Украинские фильмы независимой Украины, претендовавшие на Оскар