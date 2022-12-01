Такими мы их еще не видели: Netflix показал трейлер документалки о Меган Маркл и принце Гарри

В четверг, 1 декабря, Netflix выпустил первый трейлер будущего документального фильма о герцоге и герцогине Сассекской. Сериал под названием Гарри и Меган прольет свет на историю любви пары.

Документальный фильм, премьера которого состоится в декабре, покажет личные фотографии из совместной жизни Меган и Гарри, в частности с их свадьбы, поездки в Африку и во время беременности Меган. Кроме радостных моментов зрители увидят напряженные дни в королевской семье, особенно на церемонии Дня Содружества 2020 года.

Не пропустите Самые ожидаемые фильмы этого месяца: подборка декабря 2022

Netflix показал трейлер документального фильма о принце Гарри и Меган Маркле

"Почему мы захотели снять этот документальный фильм?" – спрашивает пара в промо. - "Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями", – говорит Гарри. – "Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью".

Потом Меган говорит: "Когда ставки так высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас?"

Тизер документалки о принце Гарри и Меган Маркл: смотрите видео

Производством проекта занялся номинированный на Оскар Лиз Гарбус, предыдущие фильмы, собственно, посвященные знаменитостям. Среди них: "Мерилин, моя любовь", "Что случилось, мисс Симон?" и "Стать Кусто".

Приятно иметь возможность доверить кому-то нашу историю — опытному режиссеру, работой которого мы давно увлекаемся,

– сказали они.

Меган Маркл и принц Гарри в документальном фильме / Netflix

41-летняя Меган и 38-летний Гарри впервые подписали контракт с Netflix в сентябре 2020 года. Соглашение позволяло им снимать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы, сценарии шоу и названия для стримеров.

Когда премьера фильма

Netflix еще не объявил дату выхода, но Page Six сообщает, что ленту начнут транслироваться 8 декабря. Us Weekly также подтвердил, что проект выйдет в декабре.

Сообщается, что дата выхода была перенесена из-за уважения к королеве Елизавете II после ее смерти в сентябре, а также из-за жалоб на изображение королевской семьи в сериале "Корона", последний сезон которого вышел 9 ноября 2022 года.

Постер фильма о Меган Маркл и принце Гарри / Netflix