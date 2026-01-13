5 причин посмотреть новый фильм Паоло Соррентино "Благодать"

29 января в украинский прокат выходит "Благодать" – новый фильм Паоло Соррентино, режиссера "Великой красоты", "Руки Бога" и сериалов о Папе.

На Венецианском кинофестивале, который собственно открылся лентой о президенте Италии, фильм произвел фурор и покорил кинокритиков. 24 Канал рассказывает, что ждет зрителя и почему стоит не пропустить "Благодать".

Соррентино снова ироничный и узнаваемый

"Благодать" возвращает режиссера к тому настроению, который сформировал его репутацию. Здесь есть все, что мы любим в Соррентино: политические игры, его фирменная ирония, эмоциональная глубина и тот особый визуальный язык. Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера отметил, что эта работа существенно отличается от последних проектов режиссера и по духу ближе к его ранней фильмографии. По его мнению, фильм стал "сюрпризом и крайне оригинальной и стильной историей". Sight & Sound называет картину самой изящной у Соррентино, а Deadline вообще одной из лучших у режиссера.

"Благодать": смотрите онлайн трейлер фильма

Актер, который держит сцену одним взглядом

Тони Сервилло в главной роли просто непревзойденный – недаром ему дали Кубок Вольпи в Венеции. В его исполнении президент "Железобетон" выглядит сложным человеком: трезвый в политике, уязвимый в быту, растерянный перед моральными вопросами. The Hollywood Reporter называет эту работу одной из вершин карьеры актера.

Политика VS частная жизнь

Сюжет разворачивается в последние месяцы президентства уважаемого итальянского лидера по прозвищу "Железобетон": государственные кризисы, моральные дилеммы, тень законопроекта об эвтаназии и сорокалетняя семейная тайна, которую он пытается понять, прежде чем уйти. Соррентино не сводит историю к парламентским интерьерам или юридическим нюансам. Закон об эвтаназии, от которого зависит будущее страны, вдруг отражается во внутренней жизни героя: в его страхах, в отношениях с детьми, в воспоминаниях о жене и попытках понять ее молчание.

Команда мастеров по ту сторону камеры

Технически все на высшем уровне, да и не удивительно, потому что Соррентино снова собрал свою привычную команду. Визуально фильм просто завораживает – видно, что над каждым кадром работали. Оператор Дария Д'Антонио создает кадры с почти тактильной красотой. Монтаж Кристиано Травальоли работает как механизм, что безупречно отмеряет время между диалогом, мыслью и паузой. Костюмы Карло Поджоли добавляют персонажам характера и статуса, а не только цвета.



"Благодать" / Кадр из фильма

Критика и аудитория на одной стороне

После Венеции "Благодать" получила солидный набор положительных рецензий. The Guardian называет фильм элегантным и трогательным, The Times – великолепным, а The Hollywood Reporter – визуально роскошным и впечатляюще искусным. IMDb дает ленте 7,5, Rotten Tomatoes – 76%, похоже, фильм действительно стоит внимания. И у нас есть возможность убедиться в этом с 29 января в кино.