Украинский режиссер Олег Сенцов готовит к премьере долгожданный фильм "Носорог", который снимался по его пьесе. Почему в фильме зазвучат русские песни – узнавайте в материале.

В интервью Олег Сенцов пояснил, что полностью искоренить русский продукт в Украине невозможно. Поскольку лента "Носорог" рассказывать о 1990-е годы, поэтому и решили привлечь соответствующие треки.

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По той общей истории, в которой мы жили, нам не удастся не брать от России ничего. Например, снимая "Носорога" о жизни в 1990-е, я не мог не использовать российскую популярную музыку тех лет,

– пояснил Олег Сенцов.

Зазвучат в фильме "Носорог" и украинские песни, однако половина композиций все же будет русскоязычной. В то же время Олег Сенцов отметил, что это не означает, что украинцы "должны все это тянуть в свое будущее".

"Нам важно перестать быть частью этой культуры, а это значит создавать свой культурный продукт, не оглядываясь на Россию и не проверяя Россией, насколько он удачен. Одновременно с этим наращивать влияние на нас американской, английской, французской культуры", – добавил он.

"Носорог": что известно о фильме

Олег Сенцов намеревался снять криминальную драму "Носорог" еще в 2013 году. Однако незаконный арест и заключение в России сместили дату съемок на 2020 год.

Фильм расскажет об Украине 1990-х годов, когда произошел переход от Советского Союза к демократическому государству. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимая, что все события в нем не случайно.

"Фильм точно не о веселых 1990-ых и бандитской романтике, и там нет хороших ребят, кроме разве что детей. Начинается все с 1983 года, с детства героя, то есть распад СССР и все по тому там изображено, как эпоха, которая нас всех изменила. Я не кинокритик и не оценивать, но, по моему мнению, фильм удался", – признался Олег Сенцов.

Пока в сети режиссер показал эффектные кадры со съемок фильма "Носорог". Когда же состоится премьера новинки Олега Сенцова, пока неизвестно.

Фото со съемок фильма "Носорог" / фото Facebook / @ oleg.sentsov