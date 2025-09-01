Первый звонок прозвенел, а значит, самое время возвращаться к учебному режиму. Иногда школьникам не хватает летних каникул, чтобы отдохнуть и набраться вдохновения на новый год.

В таких случаях выручает кинематограф. На стриминговой платформе Netflix можно найти множество фильмов и сериалов о школе и учебной атмосфере. В материале Кино 24 смотрите такую подборку и выбирайте своего фаворита.

Советуем Для осеннего настроения: жуткий сериал на Netflix, который украсит атмосферный вечер

Какие фильмы посмотреть подросткам на Netflix?

"Школа года"

Это комедийный фильм с высоким рейтингом, премьера которого состоялась в 2003 году. История о свободе, которой так стремятся все школьники.

По сюжету, гитарист-неудачник попадает в школу и притворяется учителем. Неожиданно для всех он превращает свой класс в рок-группу. Как известно, рок – это музыка свободы, драйва и независимости. Этот "учитель" подарит ученикам неоценимый урок о том, как важно достигать своих мечтаний.

"Школа года": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неизвестный номер: Школьный кетфишинг"

Это документально-криминальная лента 2025 года. Премьера состоялась 29 августа. История разворачивается вокруг девушки подросткового возраста и ее парня. Они начинают получать вульгарные и насмешливые сообщения. Никто из них не понимает, от кого эти извещения. Финал истории заставляет зрителей оцепенеть: документальный фильм раскрывает потрясающую правду, которой никто не ожидал.

"Неизвестный номер: Школьный кетфишинг": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, актеры фильма "Родительское собрание" поразили архивными фото и воспоминаниями из школы. Смотрите – по ссылке.

"Школа добра и зла"

Еще одна американская киноистория, которую можно посмотреть на Netflix – это лента "Школа добра и зла". Фильм вышел в свет 19 октября 2022 года. Лента рассказывает о лучших подругах, которые оказались по разные стороны баррикад в магической школе. В условиях современной сказки девушки учатся балансировать между добром и злом.

"Школа добра и зла": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всем парням, которых я любила раньше"

Это легкая мелодраматическая комедия, премьера которой состоялась в 2018 году. История рассказывает о школьной жизни Лары-Джин, которая неожиданно переворачивается с ног на голову. Дело в том, что кто-то отправляет любовные письма пяти парням, которые нравятся девушке.

"Всем парням, которых я любила раньше": смотрите онлайн трейлер фильма

Их никто не должен был увидеть, однако все эти адресаты получили свое письмо. Теперь Лара-Джин оказалась в крайне неудобном положении.