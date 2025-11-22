3 интересных фильма для двоих, которые можно посмотреть, пока нет света

Украинцы, как никто другой, знают, что отключение света может серьезно нарушить планы. Однако к просмотру фильма стоит подходить ответственно и заранее, особенно если вы хотите провести это время с любимым человеком.

Поэтому мы подготовили для вас подборку интересных фильмов для двоих, которые можно посмотреть, пока нет света. Выбирайте своего фаворита в материале 24 Канала.

Что посмотреть вдвоем, когда нет света?

"Загадочное убийство" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.1

Это интересная американская комедия, в которой главные роли исполнили легендарные актеры Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон. История сочетает детективную линию, криминал и боевик, создавая увлекательную комедийную ленту.

В центре сюжета – американские супруги, которые отправляются в отпуск в Европу. Случайно они становятся свидетелями убийства пожилого миллионера. И только финал этой истории покажет, к чему это приведет обоих.

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме этой ленты, вы можете обратить внимание и на другие истории о любви. В частности, на такие фильмы:

"Убеждение" 2002 года,

"К тебе или ко мне" 2023 года.

Эти кинопроекты точно способны украсить ваш вечер в период, когда нет света. Поэтому приглашайте любимого человека на свидание и создайте себе настоящую романтику при свечах с любимыми сюжетами.

Что еще посмотреть, когда нет света?

Ранее мы уже рассказывали о 4 интересных фильмы, которые удобно смотреть на смартфоне, когда нет света. В этот список вошли такие ленты:

"Лило и Стич" (Рейтинг IMDb: 6.7/10)

"Двое далеких незнакомцев" (Рейтинг IMDb: 6.8/10)

"Французский любовник" (Рейтинг IMDb: 6.1/10)

"Великолепная история Генри Шугара" (Рейтинг IMDb: 7.4/10)

Выбирайте лучшую киноисторию и позвольте себе расслабиться в трудный период.