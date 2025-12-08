Что посмотреть с девушкой: 3 фильма, которые точно понравятся

Если есть желание организовать для второй половинки хороший вечер, то один из вариантов – просмотр хорошего фильма с вкусными закусками и напитками. Любимый человек точно оценит такой жест внимания.

А чтобы сократить время поиска фильма, 24 Канал выбрал несколько вариантов, которые подойдут любой паре.

Какой фильм посмотреть с девушкой?

"Ла-ла Ленд", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Миа мечтает стать актрисой, однако работает в кафе на студии Warner. Себастиан – талантливый пианист, который хочет открыть собственный джазовый клуб, но вынужден играть там, где получит деньги на жизнь.

По сюжету, они случайно встречаются и сразу же испытывают неприязнь друг к другу. Но, как говорят, от ненависти до любви – один шаг. Между Миа и Себастианом завязываются романтические отношения, и со временем успех начинает разъединять их: девушка получает шанс в кино, Себастиан – в большом туре с группой. Они стоят перед выбором – мечта жизни или любовь.

"Ла-ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма

"500 дней лета", 2009

Рейтинг IMDb: 7,6

Том, романтик в душе, влюбляется в Саммер – девушку, которая не верит в настоящую любовь. Они сближаются, весело проводят время, много говорят, слушают музыку и гуляют по городу. Парень думает, что это история о большой любви. Девушка – что это просто легкие отношения без обязательств.

Фильм показывает их 500 дней в перемешанном порядке: от самых счастливых моментов до мучительных ссор и расставания.

"500 дней лета": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люблю тебя ненавидеть", 2023

Рейтинг IMDb: 6,1

Романтическая комедия, которая идеально подойдет, если хочется чего-то легкого и забавного. Сюжет основан на комедии Уильяма Шекспира "Много шума из ничего", в главных ролях – Сидни Суини и Глен Пауэлл.

После первого свидания главные герои почувствовали друг к другу тотальную неприязнь из-за некоторых обстоятельств. Оказывается, что у них есть общие друзья, которые женятся, поэтому они вместе попадают на одну свадьбу. Враги притворяются влюбленными, лишь бы не испортить праздник близким людям.

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите онлайн трейлер фильма

