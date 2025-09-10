Гай Ричи – это один из самых легендарных английских режиссеров. Сегодня он празднует свой 56-й День рождения.

Поэтому, если вы сомневаетесь, какую ленту выбрать для просмотра вечером, фильмы, которые он создал, могут стать идеальным вариантом. Ищите своего фаворита на Кино 24 и окунитесь в новую любимую историю от легендарного режиссера.

Какие фильмы посмотреть вечером?

"Карты, деньги, два ствола"

Британский художественный фильм "Карты, деньги, два ствола" вышел в свет 28 августа 1998 года. Это легендарный криминальный фильм о четырех лондонских парнях. Они решили собрать все свои сбережения и отправить виртуозного картежника Тома на игру с великим мафиози Топором Гарри.

"Карты, деньги, два ствола": смотрите онлайн трейлер фильма

Но все происходит не по их плану. Тому не везет и он проигрывает. Теперь парень должен вернуть Гарри полмиллиона фунтов. И на это есть всего лишь неделя.

"Джентльмены"

Еще одна лента Гая Ричи, которая стоит внимания зрителей, это лента "Джентльмены", премьера которой состоялась 3 декабря 2019 года. Это фильм о криминале высочайшего класса. В центре сюжета Микки Пирсон, который переехал в Великобританию, выстроил идеальный бизнес и выращивал марихуану. Все причастные становились счастливее от этого.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер фильма

Но в один момент Пирсон захотел продать весь свой бизнес новым владельцам. Конкуренты возмущены. Никто не собирается уступать свою долю, поэтому намечаются серьезные разговоры. И, представляется, это будут не просто разговоры.

"Большой куш"

Выполняя задание американского мафиози Эйви, группа грабителей во главе с азартным авантюристом Фрэнки похищает огромный бриллиант.

"Большой куш": смотрите онлайн трейлер фильма

Но один из них оказывается предателем, и новость о драгоценности быстро доходит до других криминальных группировок. С тех пор начинается безжалостная охота на проклятый камень.