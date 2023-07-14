8 фильмов и сериалов на Netflix, которые нельзя пропустить в августе
В августе на Netflix выйдет несколько действительно классных фильмов, в которых сыграли известные актеры. Галь Гадот, Адам Сэндлер, Алек Болдвин, Лиам Нильсен – вас ждет настоящее кинопроисшествие.
К примеру, в следующем месяце вы сможете просмотреть американо-французский боевик 2014 года "Воздушный маршал" или 2 сезон британского романтического телесериала для подростков "Когда замирает сердце". Выбирайте то, что нравится и наслаждайтесь просмотром!
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Что смотреть на Netflix в августе: 8 самых интересных фильмов и сериалов
"Как все запутано", 2009 год
Премьера: 1 августа
Фильм рассказывает о разведенной матери трех детей Джейн, которая становится "совершенно другой женщиной" в глазах своего бывшего мужа, когда заводит роман с архитектором. Женщина неожиданно оказывается в банальном любовном треугольнике и разрывается между бывшим мужем и новым другом.
"Как все запутано": смотрите трейлер
"Воздушный маршал", 2014 год
Премьера: 1 августа
Во время перелета авиарейса Билл Маркс, сотрудник службы безопасности пассажирского лайнера, получает электронные сообщения с угрозами о возможном взрыве от неизвестного террориста. Этот злоумышленник успешно подставляет Маркса и делает его основной целью спецслужб США.
"Воздушный маршал": смотрите трейлер онлайн
"Жена", 2017 год
Премьера: 1 августа
Этот фильм является экранизацией романа Мэг Уолитцер и рассказывает историю Джоан Кастлман, которая состояла в браке с известным писателем на протяжении сорока лет, но внезапно решила расстаться с ним. Эта ситуация особенна тем, что Джоан решает покинуть своего мужа именно накануне его получения Нобелевской премии.
"Жена": смотрите трейлер
"Когда замирает сердце", 2 сезон
Премьера: 3 августа
В этом сериале, рассказывающем о процессе взросления, двое подростков, Чарли и Ник, открывают для себя школьную жизнь, испытывают первое чувство любви и поймут, что между ними есть нечто большее, чем просто необычная дружба.
"Когда замирает сердце": смотрите тизер
"Миссия Стоун", 2023 год
Премьера: 11 августа
Роль Рэйчел Стоун в этом фильме исполняет Галь Гадот. Она изображает единственную агентку мировой миротворческой организации, стоящую на тропе угрозам ее важнейшего (и самого опасного) ресурса, известного как "Сердце".
"Миссия Стоун": смотрите трейлер
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"Приключения Паддингтона", 2014 год
Премьера: 14 августа
Фильм рассказывает о забавном мишке и его путешествии в поисках нового дома, в котором он мечтает стать настоящим джентльменом.
"Приключения Паддингтона": смотрите трейлер
"Рагнарок", 3 сезон
Премьера: 24 августа
В центре этой истории – парень Магне, страдающий дислексией. Вместе с матерью и младшим братом он возвращается в свой родной городок Эдда. В новой школе он находит друга – Изольду – активистку по охране окружающей среды, ведущую ютуб-канал, где рассказывает о деградации города и быстром таянии ледников.
"Рагнарок" 1 сезон: смотрите трейлер
"Тебя не приглашены на мою бат-мицву", 2023 год
Премьера: 25 августа
Американская комедия, главные роли которой сыграли: Идина Мензель, Джеки Сэндлер, Адам Сэндлер. По сюжету, Стейси Фридман готовится к своей бат-мицве, но ее планы комически распутываются и угрожают испортить мероприятие.