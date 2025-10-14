К сожалению, из-за российских обстрелов уже который год страдает энергетическая инфраструктура Украины. Поэтому многие потребители сидят без света из-за вынужденных отключений.

Но если у вас есть альтернативные источники энергии, доступ к интернету и желание окунуться в мир кино даже в темноте, то Кино 24 рекомендует три фильма, которые помогут с романтической атмосферой.

"Любовь и другие лекарства", 2010

Это романтическая драма и комедия, которая рассказывает историю фармацевта, который случайно встречает девушку, что имеет непростую судьбу. Их отношения начинаются с игры, однако впоследствии перерастают в глубокую любовь, что меняет их обоих.

Если хотите почувствовать страсть, нежность и узнать об умении оставаться рядом в самые сложные моменты, то эта история точно для вас.

"Любовь и другие лекарства": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прогулка в облаках", 1995

После войны молодой человек возвращается домой и случайно знакомится с беременной девушкой, которая находится на грани того, что ее родители хотят отречься от нее. Чтобы спасти ту, которая еще недавно была незнакомкой, он соглашается сыграть роль ее мужа. И на живописных виноградниках Калифорнии между ними зарождаются настоящие чувства.

Невероятно теплая, визуально волшебная история – идеальна для вечера при свечах.

"Прогулка в облаках": смотрите онлайн трейлер фильма

"Скрытая красота", 2016

Мужчина, сломлен личной трагедией, пишет письма к Любви, Времени и Смерти. Когда они появляются перед ним в реальности, он начинает видеть смысл в том, что считал безнадежным.

Это фильм, который возвращает веру – в жизнь, в близость и в чудо рядом.

"Скрытая красота": смотрите онлайн трейлер фильма

