4 документальных фильма о киберспорте, которые будут интересны не только игрокам

Киберспорт – это не просто "стрелялка", а важная составляющая современной цифровой культуры. Даже рабочих мест в этой области становится все больше. Разобраться в том, почему "цифровой" спорт стал так популярен, помогут документальные фильмы.

Киберспорт не стоит на месте и постоянно развивается. Для некоторых же игроков он стал полноценной работой. Ответы на все вопросы, касающиеся киберспорта, можно найти в новой подборке документалок, которую 24 Канал подготовил совместно с партнером Favbet.

Free to Play / "Свободная игра"

Год: 2014

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет разворачивается вокруг трех профессиональных игроков из разных стран – Бенедикта "Hyhy" Лима, Даниила "Dendi" Ишутина и Клинтона "Fear" Лумиса. На первом международном турнире по игре Dota 2 они сражаются за призы в миллион долларов США. Турнир с таким призовым фондом навсегда изменил отношение к киберспорту и придал новое значение жизни лучших игроков мира. Просмотрев Free to Play, поймете, на какие испытания и жертвы идут киберспортсмены для участия в престижных соревнованиях.

К слову, Даниил Ишутин – это украинский киберспортсмен из Львова. С 2010 по 2018 годы выступал за команду Natus Vincere, где стал победителем турнира The International по Dota 2.

Free to Play: смотрите онлайн трейлер фильма

Beyond the Game / "Больше, чем игра"

Год: 2008

Страна: Нидерланды

Рейтинг IMDb: 6,2

Это документальный фильм об игроках World Championship 2007 Warcraft III. В главных ролях – голландский игрок "Grubby" и китайский игрок "Sky".

Beyond the Game в переводе означает "Вне пределов игры" – девиз Всемирных киберигр, который является центральным в ленте, поскольку главные герои соревнуются, чтобы защитить или восстановить чемпионский титул в глобальном финале Всемирных киберигр 2007 в Сиэтле, штат Вашингтон.

Beyond the Game: смотрите онлайн трейлер фильма

All Work All Play / "Вся работа, вся игра"

Год: 2015

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,1

Это документальный фильм о жизни и борьбе людей за то, чтобы стать профессиональными геймерами. Сюжет сосредоточен на профессиональных игроках League of Legends, соревнующихся за места на Intel Extreme Masters World Championship – ежегодном соревновании по киберспорту, проводимом в польском Катовице.

Также в ленте рассказывается о Михале "Кармаке" Бличарце – директоре ESL. Зрители узнают, каков был его рост от игрового энтузиаста до организатора чемпионата IEM.

All Work All Play: смотрите онлайн трейлер фильма

Against The Odds / "Вопреки всему"

Год: 2016

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,5

Это подробный рассказ о том, как Team OG вернулась с низов, чтобы выиграть The International 18, стать триумфатором и получить призовое вознаграждение – 12 миллионов долларов США. Участие в этом турнире вместе с командой, никогда ранее не игравшей вместе, включая бывшего тренера, которого задрафтовали в последний момент – эти профессионалы в Dota 2 получили самый большой приз в мире киберспорта, поразив все ожидания.

Фильм высоко оценили любители кино, поэтому он точно понравится не только геймерам.

Against The Odds: смотрите онлайн трейлер фильма

