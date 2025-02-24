5 легендарных фильмов о войне в Украине, которые знает весь мир

24 февраля – это дата, которая стала страшной и болезненной для каждого украинца. Война изменила все: нашу жизнь, наши ценности, наши взгляды на мир.

Сегодня уже прошло три года с начала полномасштабного вторжения, но боль и раны до сих пор остаются открытыми. Мы собрали фильмы о войне в Украине, которые стали известными в мире. Эти картины передают реалии войны, борьбу, потери, а также силу духа украинского народа, которая вдохновляет весь мир на сопротивление злу.

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"Буча"

По сюжету, Константин Гудаускас – литовский еврей, гражданин Казахстана, активист, который нашел убежище в Украине и поселился в Буче. С началом российского вторжения он оказывается в уникальной ситуации благодаря своему казахскому паспорту, что позволяет ему иметь возможность пересекать линию фронта и попадать на территории, захваченные российскими войсками. Он использует эту возможность, чтобы спасать мирных жителей из оккупированных районов, организуя эвакуацию.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Константин не только вывозит более 203 человека, спасая их от неминуемой угрозы, но и становится свидетелем ужасных событий, которые разворачиваются на оккупированных территориях. Воочию он видит массовые убийства, ограбления, изнасилования – страшные преступления, которые совершают российские оккупанты.

"Фарфоровая война"

Фильм, который является номинантом на Оскар-2025, рассказывает невероятную и драматическую историю трех украинских художников: Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова. Это история людей, которые выбрали остаться в Харькове, несмотря на ужасные условия, царящие в городе после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

С первого дня войны Харьков оказался под постоянными ракетными обстрелами, но эти художники решили не покидать родной город, а бороться за его существование и культурное наследие. Слава Леонтьев, кроме того, был военным, и он вместе с другими не только боролся с оружием, но и нашел способ противостоять агрессии через искусство. Вместе с женой и другом они создают уникальные фарфоровые изделия, которые украшают разрушенные здания, пытаясь вернуть городу его культурный вид и поднять дух людей, которые переживают самые темные времена.

"Мирные люди"

С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы опубликовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных, которые раскрывают внутреннюю картину войны, разворачивающейся в Украине. Одним из самых интересных и одновременно страшных аспектов являются разговоры оккупантов с их близкими – матерями, женами, друзьями, которые остались в России. Голоса этих "мирных" гражданских людей становятся свидетельством не только хода так называемой "спецоперации", но и открывают ужасную реальность внутреннего мира того общества, которое стоит за этой войной.

"Мирные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти телефонные разговоры дают понять, как пропаганда формирует сознание рядовых россиян, заставляя их верить в дезинформацию и оправдывать жестокость. Они являются своеобразными окнами в повседневную жизнь оккупантов и тех, кто поддерживает агрессию, иногда не осознавая ее масштабы и последствия. Лента, основанная на этих перехватах, исследует глубинные механизмы российского империализма и колониализма, показывая, как пропаганда использует манипуляции и фальшивые нарративы, чтобы оправдать агрессивные действия.

"Долгие сутки"

Все кадры фильма были сняты украинцами на мобильные телефоны – это не профессиональная съемка, а живые, неподдельные свидетельства тех, кто пережил эти страшные события. Они стали свидетелями, героями и даже жертвами войны. В фильме можно услышать голоса людей, увидеть их последние поступки, моменты отваги, а также горечь потерь. Некоторые из героев фильма смогли выжить, другие, к сожалению, были убиты в ходе боевых действий. Но остались их последние слово, их последние действия, которые стали частью этой истории.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Долгие сутки" – это не просто фильм о войне, это призыв к миру услышать и почувствовать голоса украинцев. Это их боль, их сопротивление и их желание жить, даже в самые страшные моменты. Фильм напоминает, что война продолжается, что Долгие сутки продолжается прямо сейчас, и то, что происходит в Украине, нельзя оставить без внимания мира.

"20 дней в Мариуполе"

По сюжету этой оскароносной ленты, члены команды Associated Press стали последними международными журналистами, которые остались в окруженном Мариуполе. В то время, когда город был полностью заблокирован российскими войсками, они не покинули свою миссию и продолжали работать в условиях осады. Они не только стали свидетелями, но и смогли зафиксировать кадры, которые позже стали символами этой войны, войдя в историю как некоторые из самых ужасных образов российских преступлений.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди этих кадров – смерти детей, массовые захоронения мирных жителей, уничтожение целых кварталов, а также разрушенный роддом.

Журналисты Associated Press работали в условиях постоянной опасности, когда обстрелы, разрушения и потеря связи были повседневными. Однако их работа стала неоценимым свидетельством для мира того, что происходило на оккупированных территориях Украины. Их кадры рассказали историю не только страданий, но и невероятного мужества людей, которые пережили эти катастрофические события.