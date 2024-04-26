Добавят вечеру пикантности: 3 фильма с сексуальным Ченнингом Татумом

Американский актер Ченнинг Татум сегодня, 26 апреля, празднует день рождения. Один из секс-символов Голливуда снялся во многих откровенных лентах, способных разжечь огонь в глазах зрителя.

По случаю дня рождения Ченнинга Татума Кино 24 собрал романтические и откровенные ленты с участием актера. Они добавят страсти в вечер в компании любимого человека.

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"Супер Майк"

Фильм рассказывает о стриптизере Майке, который мечтает быть дизайнером эксклюзивной мебели. Чтобы заработать средства на желаемый бизнес, он работает в шоу стриптизеров. Ночная жизнь юноши полна соблазнов и восторженных взглядов со стороны женщин.

Через три года вышел еще один фильм о Майке – "Супер Майк XXL". А в прошлом году на экранах появилась третья часть франшизы "Супер Майк: Последний танец". Ченнинг Татум в каждом фильме поражает своей фигурой и пластичностью, поэтому все три ленты достойны внимания.

"Супер Майк": смотрите трейлер онлайн

"Шаг вперед"

Молодежная мелодрама расскажет о Тайлере – уличном танцоре, у которого не все в порядке с законом. В центре сюжета также балерина Нора, которая учится в богатой школе. Девушка ищет себе идеального партнера для танцев, а Тайлер нуждается в шансе для того, чтобы начать новую жизнь. Случайная встреча меняет жизнь обоих танцовщиков, а на свет появляется невероятный дуэт.

"Шаг вперед": смотрите трейлер онлайн

"Клятва"

Романтическая драма рассказывает о молодоженах Лео и Пейдж, которые безумно влюблены друг в друга. Их семья оказывается на волоске из-за аварии, в которую они попадают. Парень обошелся несколькими синяками, тогда как девушка получила сложную травму головы и пробыла в коме некоторое время.

Когда Пейдж пришла в сознание, оказалось, что она ничего не помнит. Вся счастливая история любви осталась в прошлом. Но Лео не будет сдаваться и снова завоюет сердце жены.

"Клятва": смотрите трейлер онлайн

В 2012 году Ченнинга Татума признали самым сексуальным мужчиной года. Действительно ли заслуживает он на это звание – убедиться в этом можно, просмотрев свежие ленты с актером.