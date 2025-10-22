Забудьте о "50 оттенках серого": 4 лучших фильма с Дакотой Джонсон

Дакота Джонсон до сих пор ассоциируется многим с фильмом "Пятьдесят оттенков серого", получившим неоднозначные отзывы. Но после выхода франшизы прошло уже много лет, а сама актриса доказала, что она талантлива и мастерски владеет своей профессией.

За годы карьеры фильмография Дакоты Джонсон пополнилась многими разнообразными фильмами – от романтических комедий до глубоких психологических фильмов. В подборке 24 Канала обратите внимание на ленты с актрисой, которые стоит посмотреть.

Смотрите также Улицы Львова в кадре: 3 украинских фильма, которые снимали в городе Льва

"Материалистка"

Люси Мейсон работает в брачном агентстве в Нью-Йорке и помогает людям подобрать партнеров, хотя сама еще не нашла любимого человека. Женщина имеет высокие требования к мужчинам и хочет видеть своим избранником богача. Однажды Люси знакомится с красивым брокером Гарри. Но в этот момент в ее жизнь возвращается бывший бойфренд Джон, бедный актер театра.



Дакота Джонсон в кино / Кадр из фильма

Дакота Джонсон продемонстрировала блестящую игру в роли Люси. Ее героиня одновременно и уверенная в себе, и немного циничная, но и разбита, ведь до сих пор не стала той женщиной, которой мечтала быть. А химия звезды с коллегами по съемочной площадке завораживает.

"В ритме ча-ча-ча"

22-летний Эндрю, который только закончил обучение в колледже, работает организатором вечеринок и вообще не понимает, каким видит свое будущее. Но ему помогает внезапное знакомство с 29-летней Домино и ее дочерью Лолой. Фильм углубляется в чувство хаоса, которые переживает молодежь, и вопрос поиска своего пути.



Дакота Джонсон в кино / Кадр из фильма

Роль Домино – одна из самых выдающихся и признанных критиками в карьере Дакоты Джонсон. В этом фильме она глубокая, зрелая и настоящая. А ее химия с коллегой приятно удивляет.

"Арахисовый сокол"

В центре сюжета – Зак – парень с синдромом Дауна, который живет в доме престарелых. Он готов на все ради своей мечты, поэтому однажды решается сбежать из палаты. Зак начинает удивительное и порой даже опасное приключение.



Дакота Джонсон в кино / Кадр из фильма

Джонсон сыграла Элеонору, работницу дома престарелых. Она отправляется на поиски Зака и хочет вернуть его в заведение.

"Друзья навсегда"

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о Мэтте, его жену Николь и двух дочерей супругов. Жизнь семьи кардинально меняется, когда Николь начинает болеть неизлечимым заболеванием. С каждым днем Мэтту все труднее быть и отцом, и опекуном. В это время их спасает лучший друг, который решает переехать к семье.



Дакота Джонсон в кино / Кадр из фильма

Игра Дакоты Джонсон в роли Николь очень трогательная. Ей удалось не превратить свою героиню в обреченную женщину, которую определяет только болезнь. Взаимодействие с другими актерами также на высоком уровне.

Также советуем обратить внимание на легендарные фильмы, которые стоит посмотреть в осенне-зимний период. Эти ленты не стареют и дарят уют.