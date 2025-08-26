5 топовых фильмов с высоким рейтингом, которые можно посмотреть на Netflix
- Netflix предлагает пять фильмов с высокими оценками от IMDb: "Форрест Гамп", "Шоу Трумэна", "Союз мертвых поэтов", "Красота по-американски" и "Оппенгеймер".
- Эти фильмы охватывают различные жанры, от драмы до биографии, и обещают захватывающие эмоции для зрителей.
Стриминговая платформа Netflix предлагает множество разнообразных лент для просмотра: от фильмов до сериалов, от смешных комедий до жутких триллеров. Но среди сотен вариантов бывает сложно выбрать лучшие.
На Netflix также можно найти фильмы, высоко оцененные критиками и зрителями. Кино 24 расскажет о таких лентах, которые гарантированно подарят вечер захватывающих эмоций и погрузят в мир качественного кино.
"Форрест Гамп"
Год: 1994
Рейтинг IMDb: 8,8
Главный герой Форрест Гамп – особенный человек. Жизнь проводит его сквозь войну во Вьетнаме и Уотергейтский скандал, встреча с Джоном Ленноном и Элвисом Пресли. Все это время он отправляет письма своей подруге детства. Когда Форрест снова ее встречает, то понимает, что она его стесняется. Но от этого чувства не исчезают.
"Форрест Гамп": смотрите трейлер онлайн
"Шоу Трумана"
Год: 1998
Рейтинг IMDb: 8,2
Продавец Трумен Бербанк имеет обычную жизнь – ездит на работу, отдыхает с друзьями, смотрит новости. Но вдруг он начинает подозревать, что все вокруг него – ненастоящее. Трумен замечает странные вещи и решает все это исследовать. То, что его ждет, изменит его жизнь навсегда.
"Шоу Трумана": смотрите трейлер онлайн
"Общество мертвых поэтов"
Год: 1989
Рейтинг IMDb: 8,1
События фильма разворачиваются в 1959 году, когда Джон Китинг становится преподавателем в престижной школе для мальчиков в Новой Англии. Он стремится приложить все усилия, чтобы открыть ученикам двери в увлекательный мир искусства и поощрить студентов к самовыражению. Вдохновленные ученики возрождают Общество мертвых поэтов, участником которого ранее был сам Китинг.
"Общество мертвых поэтов": смотрите трейлер онлайн
"Красота по-американски"
Год: 1999
Рейтинг IMDb: 8,3
В центре оскароносной социальной драмы – 42-летний Лестер Бернем, переживающий кризис среднего возраста. Проблемы окружают его отовсюду: на работе грозит увольнение, а дома – упреки от жены и детей. Он чуть не впадает в депрессию, как вдруг знакомится с юной красавицей Анжелой.
"Красота по-американски": смотрите трейлер онлайн
"Оппенгеймер"
Год: 2023
Рейтинг IMDb: 8,3
Биографический фильм Кристофера Нолана рассказывает о Роберте Оппенгеймере – физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". Он становится научным руководителем "Манхэттенского проекта", в рамках которого разработали первое ядерное оружие. Оппенгеймер проводит успешные испытания, но впоследствии сталкивается с угрызениями совести.
"Оппенгеймер": смотрите трейлер онлайн