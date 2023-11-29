Редакторы журнала, проанализировав успехи молодых актеров, включили их в этот список. Среди знаменитостей: Дженна Ортега, Молли Гордон, Кейли Спени и другие.

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Дженна Ортега

Актриса начала свою карьеру еще в детстве, выполняя роль молодой Джейн в телешоу "Джейн – девушка по телевидению". Она отмечала, что начало ее пути к успеху не было легким. Ортега – представительница пуэрто-риканского и мексиканского происхождения. Она вспоминала о том, что ей приходилось идти на разные жертвы, в частности во внешности, чтобы получить больше ролей. Но Дженна добилась больших успехов, сыграв в недавнем фильме "Крик" и в ленте "Венздей" на Netflix, которая стала самым популярным сериалом на английском языке.

Молли Гордон

Молли Гордон появлялась в культовых фильмах, таких как "Образование" и "Крошка Шива", а также во втором сезоне популярного телесериала "Медведь". В этом году она появилась в фильме "Театральный лагерь", комедии, в которой она дебютировала как режиссер вместе с Ником Либерманом.

Кейли Спени

В этом году Кейли Спени закрепила свою позицию одного из самых перспективных молодых талантов Голливуда. Она выиграла приз за лучшую актрису на Международном кинофестивале в Венеции за главную роль в фильме Софии Копполы "Присцилла".

Далее она сыграет роль жены Элвиса Пресли, а затем появится рядом с Кирстен Данст в фильме "Гражданская война" от A24.

Ноа Шнапп

Хотя Ноа Шнапп известен прежде всего своей ролью Вилла Байерса в сериале от Netflix "Удивительные чудеса", однако у актера есть еще много других достижений в своем арсенале. Победитель премии "Выбор зрителей" также занимается несколькими бизнес-проектами, включая основанную им марку TBH. Кроме того, Шнапп учился в бизнес-школе университета Пенсильвании.

Рэйчел Сеннотт

Актриса снималась в ленте "Крошка Шива", за что получила немалую критику. Впрочем, она продолжила свою карьеру, появившись в сериале "Идол" и слешере от A24 "Тела, тела, тела".

В этом году она вернулась к сотрудничеству с Селигманом, чтобы взять лидерскую роль в комедии о подростковом лесбийском сексе "Bottoms", где она также выступила как сопродюсер и соавтор сценария. Несмотря на то, что она откровенно говорила о своих амбициях режиссера, следующим этапом в ее карьере будет роль рядом с Николь Кидман в фильме "Голландия, Мичиган".

Эндрю Фельдман

Недавно Эндрю Барт Фельдман сыграл в романтической комедии "Без оскорблений" рядом с Дженнифер Лоуренс. После того как он выиграл Национальную премию музыкального театра средних школ в 2018 году, выступил на Бродвее в главной роли в "Дорогой Эван Генсон". Кроме того, Эндрю является музыкантом и управляет театральной компанией Zneefrock Productions.

Джасмин Савой Браун

Джасмин Савой Браун известна своими ролями в определенных шоу "Отпад" и "Желтые жакеты". Кроме того, она исполнила роль Майнди Микс-Мартин в фильмах "Крик" и "Крик VI", став первой откровенно гомосексуальной фигурой в этой франшизе ужасов. Браун активно занимается рассказами о ЛГБТQ+: на платформе Netflix Most она создала и ведет подкаст "Гомо-график". Кроме того, работает над созданием документального сериала о геях.

Гейли Лу Ричардсон

Она описывает сама себя как "комическая актриса", выросшая среди танцев. Гейли Лу Ричардсон получила свою первую роль в 2013 году. Она сыграла в лентах "Непредвиденный", "После Янга". А затем получила невероятный успех благодаря прорывной роли во втором сезоне "Белого лотоса". Несмотря на успех и мемы о гардеробе ее персонажа, Ричардсон отмечает, что больше всего любит в актерстве то, что она может "испытывать, выражать и использовать эмпатию, как свою работу".

Майтреи Рамакришнан

В 2019 году Майтрей Рамакришнан была одной из 15 000 кандидатов на открытый кастинг для нового шоу Минди Кейлинг "Никогда еще не было у меня". Несмотря на то, что она никогда не играла профессионально, Рамакришнан получила роль – и с тех пор завоевала сердца миллионов в роли Дэви Вишвакумар – главной героини сериала. Шоу завершилось этим летом и сейчас Рамакришнан берется за свою следующую большую роль: студентки колледжа.