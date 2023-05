О любимой и семье Доминика Торетто: вышел свежий трейлер фильма "Форсаж 10"

На официальном ютуб-канале франшизы "Форсаж" представили свежий трейлер десятого фильма. Третий ролик посвящен любимой Доминика Торетто Летти и всей семье, которую снова придется защищать.

Режиссером "Форсажа 10" стал Луи Летерье, известный по картинам "Иллюзия обмана", "Перевозчик" и "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра". В трейлере звучит трек On The Nature of Daylight Макса Рихтера.

Смотрите также В сети появился первый тизер-трейлер и постер "Дюны 2": Пол прыгает на червя

"Форсаж 10": трейтий трейлер и сюжет фильма

Долгожданный фильм поражает звездным составом. Кроме Вина Дизеля и Мишель Родригес, в нем сыграют:

Хелен Миррен,

Тайриз Гибсон,

Натали Эммануэль,

Лудакрис,

Шарлиз Терон,

Джон Сина,

Сон Ган,

Джейсон Момоа,

Бри Ларсон,

Джейсон Стейтем.

По сюжету, грандиозная схема Данте заставила семью Торетто рассеяться по всему миру: от Лос-Анджелеса в Рим, от Португалии до Антарктиды. Пока появились новые союзники, чтобы помочь семье, старые враги продолжают прятаться в тени. Однако игра полностью меняется, когда Торетто обнаруживает, что конечной целью Данте является не кто иной, как его собственный восьмилетний сын. Ставки никогда не были выше, поскольку клан Торетто борется за защиту своих собственных сил и прекращение гнусного плана Данте.

Поклонники с нетерпением ждут выхода "Форсажа 10". Лента выйдет 19 мая и станет предпоследним фильмом культовой серии. После него последует одиннадцатая часть, которая завершит историю семьи.

"Форсаж 10": смотрите трейлер