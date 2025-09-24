15 сентября состоялась премьера долгожданного третьего сезона украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Одну из ключевых ролей в ленте сыграл украинский актер Алексей Нагрудный.

Он воплотил роль Юрия Сердюка. В материале Кино 24 рассказываем, как живет Алексей Нагрудный вне съемочной площадки и что известно о его семье.

Где сейчас и чем занимается Алексей Нагрудный?

Персонаж Алексея Нагрудного в "Женском докторе" является одним из самых ярких. Он воплотил роль Юрия Сердюка. В первом сезоне это был человек с подлыми намерениями и единственным желанием – самоутвердиться и занять кресло директора. Однако во втором и третьем сезонах его жизненные ценности кардинально изменились.

Сам Алексей Нагрудный в жизни довольно простой и добрый человек. Он воспитывает двух сыновей: один из них также учится на актера, а второй, несмотря на то, что родился только в 2024 году, уже делит съемочную площадку с папой. Актер не настаивает на актерском образовании детей и дает им право выбора, но замечает, что у обоих с раннего детства есть склонность к творческой профессии.

Юрий Сердюк, герой Нагрудного, удачно совмещает работу с личной жизнью. Он активно снимается в украинских сериалах и фильмах, а также строит гармоничные отношения с женой Светланой.

В каких еще лентах сыграл Алексей Нагрудный?

Кроме сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Алексей Нагрудный сыграл также во многих украинских фильмах и сериалах. Среди них:

"Здесь и сейчас"

"Раша гудбай"

"Реванш"

"Никто не идеален"

