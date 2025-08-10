Красавчик Аче из фильма "Три метра над уровнем неба": как сейчас выглядит Марио Касас
- Марио Касас получил известность после роли в фильме "Три метра над уровнем неба" и продолжает активно работать в кино и на телевидении.
Актер ведет активную личную жизнь, был в отношениях с Марией Вальверде и Эйсой Гонсалес, но их романы закончились.
Испанский фильм "Три метра над уровнем неба" вышел в 2010 году и стал хитом среди историй о любви. Щемящая лента об Аче и Баби – совершенно разных людей, которые сильно полюбили друг друга – стала одной из главных в карьере актеров.
Главную мужскую роль в ленте сыграл Марио Касас, известный испанский актер. После фильма он стал узнаваемым и получил бешеную популярность. В материале Кино 24 рассказываем, где он сейчас и как изменился.
Марио Касас дебютировал в кино в фильме Антонио Бандераса "Летний дождь". За ним он снялся во многих других лентах.
Уже в декабре 2010 вышел фильм "Три метра над уровнем неба". За главную мужскую роль он премию ACE как лучший новый актер.
Марио Касас в "Три метра над уровнем неба" / Кадр из фильма
После этого Марио Касас продолжил активно сниматься в кино. Едва ли не каждый год выходила новая лента с его участием: "Неоновая плоть", "Корабль", "Пальмы в снегу", "Невидимый гость", "Искушение", "Побег", "Память сердец".
Сейчас Марио Касас продолжает развивать свою карьеру. Он участвует в различных проектах в кино и на телевидении. К тому же мужчина активно ведет соцсети.
Как сейчас выглядит Марио Касас / Фото из инстаграма Марио Касаса
Относительно личной жизни, актер часто заводил отношения на съемочной площадке. В 2010 он встречался с коллегой по фильму Марией Вальверде, их отношения длились около 4 лет. Осенью 2023 пресса гудела о романе Марио Касаса и актрисы Эйси Гонсалес, однако через год пара разошлась.
К слову, ранее ходили слухи о вероятном продолжении подростковой мелодрамы "Три метра над уровнем неба". Однако пока официальной информации о сиквеле нет.