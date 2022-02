"В Голливуде закончились идеи": фанаты разочарованы экстравагантным образом Рэдклиффа в байопике

О том, что звезда "Гарри Поттера" сыграет главную роль в фильме "Странный: История Эла Янковича", сообщили 18 января 2021 года, информирует 24 канал. Тогда же актер сказал EW, что доволен новыми возможностями. Кроме этого, сам музыкант в восторге от того, что в него перевоплотится Рэдклифф.

Я в восторге от того, что Дэниел Рэдклифф сыграет меня в этом фильме. Я нисколько не сомневаюсь в том, что будущие поколения будут помнить его благодаря именно этой роли,

– прокомментировал Янкович.

На фотографиях из Лос-Анджелеса, которые появились в сети, Рэдклифф в роли певца идет в рубашке милитари, черных брюках и слипонах. Его экстравагантный образ дополнил парик с вьющимися волосами и черные усы.



Дэниел Рэдклифф в роли музыканта-пародиста "Странного Эла" Янковича / Фото из твиттера mediafilm

Как отреагировала сеть на образ Рэдклиффа в новом фильме

Пользователи твиттера не сразу узнали Рэдклиффа, однако его образ не вызвал восторга. Как прокомментировали зрители:

"В Голливуде официально закончились идеи";

"Если он собирается сыграть "Странного Эла", он должен хотя бы носить очки";

"Кто-нибудь, поправьте локоны на этом парике";

"Похоже на неудачный костюм на Хэллоуин".

Впрочем, были и те, кто с нетерпением ждет фильма и считает, что Рэдклифф ярко сыграет роль:

"Это вам не идея. Это реальность, в которой мы живем";

"Сочетание внешнего вида актера с манерами и голосом может получиться блестяще";

"Я думаю, что это успех".

Что известно о биографической ленте

Биографический фильм "Странный: История Эла Янковича" (WEIRD: The Al Yankovic Story) расскажет все о жизни звезды – стремительном взлете к славе после выхода песен Eat It и Like a Surgeon, бурных любовных романах, а также распутном образе жизни. Фильм также обещает отправить "зрителей в поистине невероятное путешествие по жизни и карьере Янковика, от одаренного вундеркинда до величайшей музыкальной легенды всех времен".

Сценаристом стал сам Эл Янкович вместе с Эриком Аппелом, который также будет режиссером ленты. Дата релиза фильма пока неизвестна.