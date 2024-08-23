Мэттью Перри и не только: 5 голливудских актеров, которые боролись с зависимостью

Жизнь голливудских знаменитостей может казаться сказочной и идеальной, но все они такие же люди. Их успех, огромные гонорары и слава не означает, что они не могут быть слабыми и подвергаться опасным зависимостям.

Кто-то из знаменитостей искал спасения и расслабления от стресса в сигаретах, кто-то в алкоголе. Кино 24 расскажет о голливудских актерах, которые страдали от наркотической зависимости.

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Роберт Дауни-младший

Звезда "Мстителей" признавался, что "познакомился" с марихуаной в 8 лет не без помощи собственного отца. Он рано начал актерскую карьеру, но после первой номинации на Оскар у него начались серьезные проблемы с наркотической зависимостью от героина и кокаина. Его часто арестовывали за хранение запрещенных веществ и оружия.

С чередой скандалов Дауни-младшего уволили из студий, а суд приговорил его к тюремному заключению и принудительному лечению. В 2003 году после реабилитации, терапии и поддержки жены он преодолел зависимость, став одним из самых успешных актеров.



Актеры, которые боролись с зависимостью / Фото из инстаграма актера

Джонни Депп

Знаменитость впервые попробовал наркотики еще в школе. Он редко рассказывал о своей зависимости, но признался, что однажды попробовал психотропные таблетки и понял, что только они могли снимать боль. В процессе суда с Эмбер Херд, бывшая жена актера утверждала, что из-за запрещенных веществ он стал "монстром". Побороть зависимость ему помог Элтон Джон.



Актеры, которые боролись с зависимостью / Фото из инстаграма актера

Маколей Калкин

Маколей Калкин был одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Однако проблемы с отцом, который волновался только за финансы, и повышенное внимание к его персоне, вызвали паузу в его карьере. По информации СМИ, Калкин боролся с зависимостями и депрессией, а однажды пытался покончить с собой. Сам актер однозначно не отвечал на вопросы о запрещенных веществах. Сейчас он активнее в инфопространстве, а с появлением жены и детей – вообще заметно изменился.

Нет, я не употреблял по шесть доз героина в месяц и так далее. Но что меня больше всего поражало, так это стремление таблоидов выдать подобные заявления за странную форму заботы. Нет уж, вы просто пытаетесь продать свои газетки,

– говорил Маколей.



Актеры, которые боролись с зависимостью / Фото из инстаграма актера

Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья", который запомнился ролью забавного Чендлера, страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Это происходило прямо во время съемок сериала. Сперва он употреблял много алкоголя, позже начал принимать опиоидные болеутоляющие препараты: викодин, метадон. Мэттью Перри около 15 раз проходил реабилитацию.

В 49 лет актер едва не умер из-за перфорации желудочно-кишечного тракта, вызванной передозировкой. После двух недель в коме и длительного лечения автор поборол зависимость. Впрочем, Мэттью Перри умер Мэттью Перри умер 28 октября. Причиной стало острое воздействие кетамина (мощного анестетика, используемого для лечения депрессии и боли), высокую концентрацию которого обнаружили в крови.



Актеры, которые боролись с зависимостью / Фото из инстаграма актера

Дрю Бэрримор

Популярная актриса стала популярной довольно рано, и с юного возраста она стала зависимой от алкоголя и наркотиков. Знаменитость признавалась, что в ее семье тоже боролись с зависимостями. Она начала употреблять кокаин в 12 лет, через 5 лет после дебюта в кино. По словам звезды, ее подростковый возраст проходил в борьбе с зависимостью. С тех пор она освободилась от наркотических веществ и стала успешной как актриса, ведущая, мама и продюсер.



Актеры, которые боролись с зависимостью / Фото из инстаграма актрисы

Это далеко не все звезды, которые боролись с зависимостью. Среди них также Мелани Гриффит, Деми Мур, Линдсей Лохан и другие.