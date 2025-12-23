Остросюжетный минисериал о криминале, который смотрят украинцы на Netflix

Одним из самых популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix сегодня является "Город теней". Это испанский минисериал, который полюбился большому количеству украинских зрителей.

Сейчас он вошел в топ-10 на стриминговой платформе Netflix. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Что известно об испанском минисериале "Город теней"?

Один из самых популярных криминально-детективных минисериалов на стриминговой платформе Netflix – это "Город теней" режиссера Хорхе Торрегросса. Лента насчитывает всего шесть эпизодов, поэтому ее легко можно посмотреть в праздничный период, особенно если вы не являетесь поклонником романтических комедий и рождественско-новогодних фильмов.

Главные роли в сериале исполнили Вероника Эчеги, Маноло Соло, Ана Вахенер, Исак Феррис, Хорди Рико, Давид Бажес, Агата Рока, Давид Климент, Хорди Реверте, Оскар Дорта и Серхио Сала.

Сюжет рассказывает о сержанте Милу Маларта, который много лет проработал в полиции и получил немало эффективных навыков для расследований. Впрочем, его методы были приемлемыми не для всех. Из-за систематического неповиновения и противостояния с руководством его отстранили от выполнения служебных обязанностей.

"Город теней": смотрите онлайн трейлер сериала

Так продолжалось бы и в дальнейшем, однако все изменил один день, когда в городе нашли тело неизвестного человека, убитого с особой жестокостью. Становится очевидно, что никто не сможет справиться с этим расследованием так эффективно, как сержант Мила Маларт. Поэтому его возвращают на службу, и он объединяется в одну команду с инспектором Ребеккой Гарридо. Вместе они должны распутать сложный клубок загадок и выяснить, кто стоит за этим жестоким убийством.

Какие еще сериалы смотрят украинцы на Netflix?

Сериал "Город теней" занял восьмое место среди самых популярных проектов на стриминговой платформе Netflix. Это свидетельствует о том, что его достаточно часто просматривают украинские зрители. В то же время в этом рейтинге представлены и другие ленты, среди которых каждый может найти своего фаворита. В топ-10 самых популярных сериалов на Netflix также вошли:

"Человек против младенца",

все сезоны сериала "Очень странные дела",

"Покинутые",

мини-сериал "Зверь во мне",

"Крысы. История из мира ведьмака".

Это абсолютно разножанровые кинопроекты, поэтому накануне праздников вы можете выбрать для себя лучший вариант, позволить себе расслабиться и найти внутреннюю опору.