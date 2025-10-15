После тяжелого рабочего дня всегда хочется расслабиться. В этом идеально помогут фильмы о любви. Однако, если вы не любите сентиментальные истории, вам идеально подойдет для просмотра лента "Граф Дракула: История любви".

Это фильм, который сочетает в себе жанры ужаса и мелодрамы. Поэтому, вы можете забыть о банальных шаблонных историях и окунуться в невероятный сюжет. В материале Кино 24 рассказываем подробности о ленте.

О чем фильм "Граф Дракула: История любви"?

В тиктоке завирусился новый французский мелодраматический фильм, премьера которого состоялась в 2025 году. Лента рассказывает о принце Влада, который имел все – власть, землю и искреннюю любовь. Его жену звали Элизабет, и она была для него настоящей опорой в жизни.

Но однажды все разрушает война. Влад вынужден уйти на фронт и волнуется даже не за собственную жизнь, а за свою любимую. Когда война заканчивается, принца ждет ужасная весть: Элизабет погибла. Опустошенный горем, Влад отворачивается от Бога и заключает сделку, которая дарит ему бессмертие. Отныне он – вампир Дракула.

"Граф Дракула: История любви": смотрите онлайн трейлер фильма

Проходят годы, даже века, а он продолжает жить в тени. Но однажды в Париже Влад встречает женщину, которая невероятно напоминает ему Элизабет. Он более чем уверен, что это ее реинкарнация, и стремится вернуть утраченную любовь, даже не осознавая, к каким последствиям это может привести.

Роли в фильме воплотили Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен, Иван Франек, Джассем Мугари и другие актеры.

Какие еще фильмы вышли в 2025 году?

2025 год был богатым на яркие кинопремьеры. В частности, немало лент вышло на стриминговой платформе Netflix. Среди них такие фильмы:

"Карамелька",

"Контрудар",

"Рут и Боаз" и другие.

Выбирайте ленту и позвольте себе расслабиться после тяжелого рабочего дня.