Легендарный американский сериал "Игра престолов" покорил сердца зрителей по всему миру. Премьера состоялась еще в 2011 году, а на сегодня сериал является одним из самых рейтинговых на сайте IMDb.

Лента идеально подходит для настоящих поклонников фэнтези. В материале Кино 24 покажем, как сейчас выглядят актеры "Игры престолов".

Как сейчас выглядят актеры сериала "Игра престолов"?

Эмилия Кларк

Невероятная Эмилия Кларк воплотила роль Дейнерис Таргариен. Она была единственной наследницей династии Таргариенов. Дейнерис – владычица трех драконов, которые стали символом ее истинной силы.

Вот как Эмилия Кларк выглядит сегодня:

Кит Харрингтон

Актер воплотил роль Джона Сноу, нелегитимного сына Эддарда Старка. Джон всю жизнь чувствует себя чужим. Его персонаж является настоящим символом жертвенности и чести.

Вот как Кит Харингтон выглядит в реальной жизни:

Питер Динклэйдж

Питер воплотил роль Тириона Ланнистера. Он был самым младшим сыном Тайвина. Он абсолютно умный, смешной, изобретательный, однако его недооценивали из-за его роста и физических недостатков. Зрители обожали его из-за остроумия и человечности.

Вот как актер выглядит в реальной жизни:

Лена Гиди

Актриса воплотила роль Серсеи Ланнистер – королевы и единственной дочери Тайвина Ланнистера. Она была готова на все ради своей семьи.

Вот, как Лена выглядит в реальной жизни:

Софи Тернер

Софи Тернер воплотила роль Сансы Старк. Она была наивной дочерью Эддарда и Кейтлин Старк. С самого рождения она мечтала стать королевой и выйти замуж за принца Джоффри, но жизнь оказалась слишком жестокой.

Вот, как Софи Тернер выглядит в реальной жизни:

"Игра престолов" стала легендарной киноисторией своего времени. Если вы до сих пор не смотрели этот сериал, то вам действительно повезло. Ведь уже сегодня у вас точно будут планы на вечер.