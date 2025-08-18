Антонина Хижняк запомнилась яркой ролью Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", но этот успех стал лишь толчком к новым свершениям. За последние пять лет она снялась почти в десяти проектах, где каждый раз пробовала быть другой.

На прошлой неделе завершились съемки семейной комедии "Поезд к Рождеству", пока крайней работы с участием Хижняк. В фильме она играет влюбленную коллегу одного из главных героев, и совместная поездка должна расставить все по местам в их отношениях. Мы поговорили с актрисой на съемочной площадке и расспросили ее о съемках рождественского фильма летом, стервозных героинь и актуально ли развлекательное кино – читайте в эксклюзивном интервью для Кино 24.

Интервью со звездой "Поймать Кайдаша" Антониной Хижняк

Расскажите о вашей героине в комедии "Поезд к Рождеству".

Это такая интересная девочка – идет напролом, достигает того, чего хочет, иногда не совсем адекватными методами. Знаете, есть такие темпераментные люди, из которых энергия бьет ключом, которые идут напрямик к своим целям.



Антонина Хижняк на съемках фильма / Фото Пресс-служба

Напомним, что "Поезд к Рождеству" – это продолжение пока самого кассового украинского фильма 2025 года "Поезд в 31 декабря". Новая история в легкой форме напоминает украинские традиции празднования Рождества и обещает стать ежегодным любимцем зрителей, которые собираются в семейном кругу во время зимних праздников.

По сюжету, волею случая накануне Рождества в один поезд садятся совершенно разные пассажиры со своими проблемами и мечтами, и теперь им всем придется организовывать Святой ужин прямо в вагоне-ресторане. В ожидании первой звезды все пассажиры объединяются в одну большую украинскую семью. И начинают происходить чудеса.

Вам время от времени приходится играть стервозных героинь. Откликаются ли они вам? Похожи ли они на вас?

Сейчас преимущественно такие героини. Я всегда стараюсь найти что-то человечное в них, даже в антагонистках, и все равно стараюсь делать их полномерными. Потому что мне не интересно, если это будет какая-то плоская однотипная героиня, например, просто злая, – я такого не понимаю.

В то же время, надо искать другие качества, общаться с режиссером, со сценаристом, вычитывать из сценария какие-то моменты, предлагать – возможно, что-то из этого попадет в кино. Иногда идеи действительно принимаются, и я очень благодарна команде, которая меня слышит.

Процесс сотворчества – это очень классно. Поэтому съемки проходят комфортно, несмотря на сложные погодные условия: лето, жара, шерстяные костюмы. Но сам подход к работе мне очень импонирует.

Вы часто снимаетесь, а также озвучиваете кино. Есть ли что-то в профессии, чего вы не пробовали, но хотели бы?

Есть разные жанры, в которых я бы хотела себя попробовать – например, исторический проект, байопик или спортивная драма. Здесь можно загадывать и загадывать, чтобы моя деятельность была как можно шире. Потому что я не представляю, чем еще занималась бы в жизни.

Работа – это огромная часть моей жизни. У меня не получается оставлять работу на работе. Я в ней всегда: мозговой штурм начинается с момента, когда прочитала сценарий и меня утвердили.

Я со сценариями сплю, просыпаюсь посреди ночи, и могу начать начитывать идеи на диктофон. Это как бацилла, – в хорошем понимании, – которая заражает тебя всего, и ты уже нацелен только на результат, на проработку материала.

Я не понимаю, как можно работать точечно. Условно, выучить текст, сказать его и забыть. История за мной гоняется очень долго: и задолго до начала съемок, и после завершения. Даже когда я уже посмотрела материал, все равно происходит анализ работы – а это можно было улучшить, а можно же было бы вот так, а чего я поздно до этого додумалась и тому подобное.

Это как суперкомпьютер, в который ты загружаешь всю информацию, и он обрабатывает ее, делает выводы, работу над ошибками, чтобы дальше совершенствовать свои навыки.

Потому что актерская профессия – это не о достижении определенного уровня, после которого можешь расслабиться. Это профессия на всю жизнь – тебе всегда будет, чему поучиться.



Антонина Хижняк / Фото из инстаграма актрисы

Каждый новый режиссер, каждая новая команда, каждый новый сценарий или партнер – это твой учитель. И поэтому я счастлива работать с разными командами, потому что у каждой я могу чему-то научиться, попросить профессионального совета, обменяться книгами. Это постоянный обмен информацией и опытом, и это прекрасно.

Как вам сниматься в летнюю жару в зимней истории?

Сложно, потому что есть определенный предел, когда организм просто отказывается работать. Конечно, это влияет на наш коэффициент полезного действия, когда, вроде бы, все понимаешь, а сделать ничего не можешь, потому что уже просто перегрев.

Мы стараемся пить достаточно воды: жара, все потеют, и как следствие - обезвоживание. Также нужно время даже, чтобы убрать лишнюю влагу с лица – только припудрили, замоторились, и уже снова все актеры мокрые, надо снова останавливаться и делать поправки. И технологически есть немного сложностей, и физически.

Хотя до Рождества еще долго, но съемки в фильме создают соответствующее настроение. У вас есть рождественские традиции в семье?

Всегда собираемся вместе, все, кто может, на ужин.



Антонина Хижняк с сыночком / Фото из инстаграма актрисы

Вы перешли на празднование 25-го декабря?

Это еще новые ощущения. Наши бабушки и дедушки праздновали в другие даты. Думаю, новому поколению гораздо легче перестроиться. Мы уже празднуем 25-го, но бабушка может позвонить и поздравить еще и 7-го числа. Но это моя бабушка, я ее очень люблю.

А как вы думаете, такие рождественские истории как "Поезд к Рождеству" сейчас нам, украинцам, нужны?

Нам в принципе нужно украинское кино. И не только рождественское. Был длительный период, когда здесь все снимали кац*пы. Пользовались нашими кадрами, нашими локациями, нашими командами. Я считаю, что надо догонять утраченные моменты, когда мы могли культивировать именно свою культуру, а не производить контент на рашку.

Поэтому нам надо оттачивать свои навыки. Надо обращать больше внимания на сценарии, на то, что мы транслируем людям, какие ценности. И, конечно, повышать свои профессиональные скиллы, чтобы выдерживать конкуренцию с теми же российскими сериалами – куча людей до сих пор их смотрят. Нам надо готовить классную замену, потому что нельзя просто забрать что-то у людей и не дать ничего на замену.

Надо давать контент, достойный внимания, что будет людей стимулировать смотреть именно украинское.

Я благодарю всех, кто сейчас снимает украинское кино, находит средства, и несмотря на все создает. Можно было бы уже давным-давно сдаться, сказать, что мы не дотягиваем, мы хуже, смотрите, если хотите, Голливуд или европейские фильмы. Призываю зрителей тоже поддерживать и помнить о том, что это наша история и наше будущее.