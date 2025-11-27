Где сейчас Ирина Андреева, сыгравшая Оксану в сериале "Когда мы дома"

Ирина Андреева известна по роли Оксаны Мисюры в сериале "Когда мы дома". Еще в детстве она решила связать свою жизнь с актерством: посмотрела комедию "В джазе только девушки" и захотела "стать как Мэрилин Монро".

Родители же поддержали желание Ирины стать актрисой, а впоследствии ее мечта воплотилась в реальность. Где сейчас звезда сериала "Когда мы дома" и что о ней известно, читайте в материале 24 Канала.

Где сейчас Ирина Андреева?

Ирина Андреева не слишком активна в социальных сетях. К примеру, в инстаграме она публикует фотографии, однако не подписывает их и не добавляет геолокацию. Немало фотографий – с сыном, которого актриса родила осенью 2017 года.

Однако о том, что стала мамой, Андреева рассказала только летом 2018 года. Героиня актрисы в сериале "Когда мы дома" тоже была беременна.

Так совпало, что я забеременела в то время, когда Оксана ждала ребенка. Первое время пришлось сниматься с накладным животиком, потом я "догнала" героиню и мне было достаточно своего. А когда пришло время – ушла в декрет и тихонько родила. С детства мечтала о двух мальчиках и точно знала, что одного назову Максимом. Кстати, он родился в один день с моим мужем,

– рассказывала она "Фактам".

Сын Ирины Андреевой / Фото из инстаграма актрисы

Зимой и весной Ирина добавляла к своим фотографиям геолокацию Киев. Однако, похоже, во время полномасштабного вторжения актриса была и за рубежом. В декабре 2022 года она делилась, что во Франции.

Что известно об Ирине Андреевой?

Ирина Андреева родилась в Киеве. Она окончила Киевский национальный экономический университет и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Андреева дебютировала как актриса в 23-летнем возрасте: она появилась в мюзикле "Сорочинская ярмарка". Актриса признавалась, что роль была маленькой, но опыт – незабываемый.

В 2004 году Ирина стала актрисой театрального объединения "Черный квадрат". Женщина сыграла в спектаклях "Ночь святого Валентина", "Кафе разбитых сердец", "Сердце дурака". Также Андреева снялась в фильме "Приключения Верки Сердючки" и в сериалах "Возвращение Мухтара 4", "Женский доктор", "Марк + Наташа".

Ирина Андреева / Фото из инстаграма актрисы

Со своим будущим мужем Ирина познакомилась довольно интересно. Дома у актрисы отключили свет, поэтому она пришла в театр раньше, где и встретила Александра. Дело в том, что его пригласили туда как специалиста по звуку.

Мы с ним разговаривали, а потом я вспомнила, что у меня дверной звонок сломался, и решила воспользоваться случаем: "А звонок можете мне починить?" Он ответил: "Да, конечно". И мы обменялись телефонами,

– вспоминала актриса.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2015 году – в пятницу 13-го.

Ирина Андреева с мужем и сыном / Фото СТБ