"Знаю, но не могу доказать": откуда появился вирусный мем, заполонивший соцсети
- Мем с персонажем сериала "Декстер" сержантом Джеймсом Доаксом стал популярным в соцсетях.
- Мем основан на ощущении, когда знаешь, что прав, но не можешь этого доказать.
Социальные сети захватил новый мем, но мало кто знает, откуда взялся его персонаж - задумчивый мужчина, едущий за рулем. На самом деле это герой из известного сериала "Декстер".
Сержант Джеймс Доакс стал частью мем-культуры и завирусился во всех соцсетях. 24 Канал подробнее объяснит, что означает этот мем.
Сержант Доакс, который является одним из основных героев сериала "Декстер", уже не впервые становится мемом. После выхода триллера в интернете завирусился отрывок с его участием, где персонаж говорит легендарную фразу: "Сюрприз, выб***ку" (Surprise, motherf***ker!).
Отрывок из "Декстера", ставший мемом: смотрите видео онлайн
И сейчас Джеймс Доакс, которого сыграл Эрик Кинг, снова стал объектом для шуток. Бескомпромиссный сержант был единственным, кто подозревал, что Декстер Морган что-то скрывает. Однако у него не было никаких реальных доказательств против главного героя.
Поэтому его персонаж породил мем: "Ощущение, когда я знаю, что прав, но не могу этого доказать".
Мем с героем "Декстера" / Фото Reddit
Впервые он появился еще в прошлом году, а в последнее время подобные мемы завирусились еще сильнее. Люди шутят о вещах, в которых они уверены, но не могут этого доказать.
Примеры мема / Скриншоты из Threads, соцсети Х
