Довел до самоубийства: актриса, обвинившая Депардье в изнасиловании, покончила с жизнью
Источник:Liberation
60-летняя французская актриса, Эмманюэль Дебевер, известная своими публичными обвинениями Жерара Депардье в сексуальном насилии, совершила самоубийство, бросившись в реку Сена.
В июне 2019 года актриса разместила короткое сообщение на своей странице в фейсбуке, в котором она обвинила Депардье в сексуальном насилии во время съемок фильма. Читайте в материале детали о сложившейся ситуации.
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Эмманюэль Дебевер обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии
Это произошло на съемках фильма "Дантон" вышедшего на экраны в 1982 году польского режиссера Анджея Вайды. Эммануэль Дебевер исполнила роль Луизон, очень молодой жены главного героя, которого сыграл Жерар Депардье.
В июне 2019 года актриса обнародовала краткое сообщение на своей странице в Facebook, в котором обвиняла Жерара Депардье в том, что он, как она утверждает, продвинул руку под ее юбку во время съемок "Дантона".
За святым монстром (Депардье – 24 Канал) наблюдалось довольно много вещей во время наших съемок… Воспользовавшись конфиденциальностью в карете, он продвинул свою большую лапу под мою юбку, чтобы завязать разговор… Я не позволяла этого делать,
– написала Дебевер.
Актер отверг обвинения, заявив французским журналистам, что "никогда и ни в коем случае не унижал женщину".
Вызвать боль женщине для меня совершенно недопустимо, это эквивалентно ударить свою собственную мать ногой в живот,
– отметил актер
Дебевер покончила с собой 7 декабря
Именно в этот день вышла документальная телепередача из серии "Дополнительное расследование" о Жераре Депардье. В программе представлены ранее непубликованные кадры, снятые во время его поездки в Северную Корею в 2018 году. По результатам этого шестидневного путешествия был создан документальный фильм под названием "Жерар Депардье: Падение людоеда".
Однако поведение Жерара Депардье оказалось настолько неприличным, что фильм так никогда и не показали публике,
– отметили авторы телепередачи.
В "Дополнительном расследовании" показали, как Жерар Депардье неоднократно ставил свою переводчицу в неудобное положение, выражаясь так: "Мой вес – 124 килограмма без эрекции, а с эрекцией – 126", "У меня бревно в трусах", "Ты будешь принимать и думать обо мне".
Во время экскурсии в конюшне, когда Жерара Депардье вели посмотреть на лошадей, он высказывал сексуализированные комментарии в адрес девочки, которой было примерно 10 лет.
Жерара Депардье обвиняют в насилии более 10 известных актрис
В этом же телефильме приняли участие актрисы, участвовавшие в съемках с Жераром Депардье и осветившие случаи сексуального насилия и притязаний с его стороны.
К примеру, актриса Сара Брукс поделилась, как в 2015 году Депардье сунул ей руку в шорты. Среди актрис также Элен Даррас, Шарлотта Арнольд и другие.
Актрисы утверждают, что статус суперзвезды Депардье фактически действовал как "защитный амулет": все вокруг хорошо знали о его действиях и молча обходились, а актер чувствовал себя неуязвимым.