"Корона" и "Мандалорець" разделили первое место: объявили номинантов на Эмми-2021

Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила список номинантов на ежегодную премию Эмми. Объявление состоялось онлайн, как и в предыдущем 2020 году, а не по телевидению, как это было раньше.

На 73-ю премию "Эмми" претендуют телепрограммы, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоится 19 сентября в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале CBS и стриминговом сервисе Paramaunt +. Скорее всего, вручение будет также доступно к просмотру украинским поклонникам телешоу.

Кто победил в количестве номинаций на Эмми

Живу виртуальную церемонию вели дуэт отца и дочери Рон Сефас Джонс (This Is Us) из Лос-Анджелеса и Жасмин Сефас Джонс ("Слепая зона") из Нью-Йорка, а также председатель и генеральный директор Television Academy Фрэнк Шерм.

"Корона" и "Мандалорець" разделили первое место в номинациях заняв места в 24-х категориях, за ними следуют WandaVision (23), "Рассказ служанки" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20) , "Страна Лавкрафта" (18), "ферзевом гамбит" (18) и "Мейр с Исттауна" (16).

HBO / HBO Max лидирует в номинациях среди стримингових платформ, набрав 130 вариантов в номинациях. Netflix занимает второе место в номинациях из 129, а замыкают четверку лидеров Disney + с 71 и NBC с 46.

Телевидение стало спасательным кругом для многих людей по всему миру в этом году, давая постоянный источник развлечений, информации и вдохновения для некоторых из наших самых тяжелых дней. Мы очень рады подчеркнуть разнообразие сериалов на телевидении сегодня, отмечая талантливых артистов, шоу, продюсеров, режиссеров и мастеров нашей индустрии,

– сообщил генеральный директор Фрэнк Шерм.

Список основных номинантов на 73-ю телепремию "Эмми"

Лучший драматический сериал

"Бриджертоны",

"Страна Лавкрафта",

"Парни",

"Вне",

"Корона",

"Мандалорианец",

"Это мы",

"Рассказ служанки ".

Лучший комедийный сериал

Black-Ish,

"Кобра Кай",

"Эмили в Париже" ,.

Hacks,

"Бортпроводница",

"Метод Комински",

"PEN15",

"Тед Лассо".

Лучшая актриса в комедийном сериале

Эйди Брайант,

Кейли Куоко,

Эллисон Дженни,

Трейси Эллис Росс,

Джин Смарт.



Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции

Кейли Куоко впервые была номинирована на премию Эмми за лучшую женскую роль в комедийном сериале, а предыдущая владелица Эмми Джин Смарт и предыдущая номинантка на Эмми Эйди Брайант были номинированы впервые в этой категории. Они присоединяются к предыдущей номинантки на Эмми Трейси Эллис Росс и владелицы Эмми Эллисон Дженни.

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон,

Уильям Мэйси,

Майкл Дуглас

Джейсон Судейкис,

Кенан Томпсон.



Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции

Джейсон Судейкис впервые был номинирован на премию Эмми как лучший актер комедийного сериала, в то время как предыдущий обладатель премии Эмми Кенан Томпсон был впервые номинирован в этой категории. Они присоединяются к шестикратного номинанта в категории Энтони Андерсона, рядом с предыдущими обладателями премии Эмми Майклом Дугласом и Уильямом Мэйси.

Лучшая актриса в минисериале или фильме

Микаэла Коел,

Синтия Эрива,

Элизабет Олсен,

Аня Тейлор-Джой

Кейт Уинслет.



​Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции

Лучший актер в минисериале или фильме

Пол Беттани,

Хью Грант,

Юэн Макгрегор,

Лин-Мануэль Миранда,

Лесли Одом-младший.



Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции

Лучший минисериал

"Я могу уничтожить тебя",

"Мейр с Исттауна"

"Ферзевом гамбит"

The Underground Railroad

"ВандаВижен"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Адуба,

Оливия Колман,

Эмма Коррин,

Элизабет Мосс,

Mj Rodriguez,

Джерни Смоллетт.



​Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг Браун,

Джонатан Майорс,

Реге-Жан Пейдж,

Билли Портер,

Мэтью Рис.



Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции

Премия Эмми (Primetime Emmy Award) - это главная престижная премия телевидения США, вручаемая жюри Американской телевизионной академии ежегодно. Первая церемония вручения состоялась в 1949 году.