"Корона" и "Мандалорець" разделили первое место: объявили номинантов на Эмми-2021

13 июля 2021 , 20:01
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Источник:

24 канал

Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила список номинантов на ежегодную премию Эмми. Объявление состоялось онлайн, как и в предыдущем 2020 году, а не по телевидению, как это было раньше.

На 73-ю премию "Эмми" претендуют телепрограммы, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоится 19 сентября в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале CBS и стриминговом сервисе Paramaunt +. Скорее всего, вручение будет также доступно к просмотру украинским поклонникам телешоу.

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Кто победил в количестве номинаций на Эмми

Живу виртуальную церемонию вели дуэт отца и дочери Рон Сефас Джонс (This Is Us) из Лос-Анджелеса и Жасмин Сефас Джонс ("Слепая зона") из Нью-Йорка, а также председатель и генеральный директор Television Academy Фрэнк Шерм.

"Корона" и "Мандалорець" разделили первое место в номинациях заняв места в 24-х категориях, за ними следуют WandaVision (23), "Рассказ служанки" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20) , "Страна Лавкрафта" (18), "ферзевом гамбит" (18) и "Мейр с Исттауна" (16).

HBO / HBO Max лидирует в номинациях среди стримингових платформ, набрав 130 вариантов в номинациях. Netflix занимает второе место в номинациях из 129, а замыкают четверку лидеров Disney + с 71 и NBC с 46.

Телевидение стало спасательным кругом для многих людей по всему миру в этом году, давая постоянный источник развлечений, информации и вдохновения для некоторых из наших самых тяжелых дней. Мы очень рады подчеркнуть разнообразие сериалов на телевидении сегодня, отмечая талантливых артистов, шоу, продюсеров, режиссеров и мастеров нашей индустрии,
– сообщил генеральный директор Фрэнк Шерм.

Список основных номинантов на 73-ю телепремию "Эмми"

Лучший драматический сериал

  • "Бриджертоны",
  • "Страна Лавкрафта",
  • "Парни",
  • "Вне",
  • "Корона",
  • "Мандалорианец",
  • "Это мы",
  • "Рассказ служанки ".

Лучший комедийный сериал

  • Black-Ish,
  • "Кобра Кай",
  • "Эмили в Париже" ,.
  • Hacks,
  • "Бортпроводница",
  • "Метод Комински",
  • "PEN15",
  • "Тед Лассо".

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Эйди Брайант,
  • Кейли Куоко,
  • Эллисон Дженни,
  • Трейси Эллис Росс,
  • Джин Смарт.


Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции

Кейли Куоко впервые была номинирована на премию Эмми за лучшую женскую роль в комедийном сериале, а предыдущая владелица Эмми Джин Смарт и предыдущая номинантка на Эмми Эйди Брайант были номинированы впервые в этой категории. Они присоединяются к предыдущей номинантки на Эмми Трейси Эллис Росс и владелицы Эмми Эллисон Дженни.

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон,
  • Уильям Мэйси,
  • Майкл Дуглас
  • Джейсон Судейкис,
  • Кенан Томпсон.


Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции

Джейсон Судейкис впервые был номинирован на премию Эмми как лучший актер комедийного сериала, в то время как предыдущий обладатель премии Эмми Кенан Томпсон был впервые номинирован в этой категории. Они присоединяются к шестикратного номинанта в категории Энтони Андерсона, рядом с предыдущими обладателями премии Эмми Майклом Дугласом и Уильямом Мэйси.

Лучшая актриса в минисериале или фильме

  • Микаэла Коел,
  • Синтия Эрива,
  • Элизабет Олсен,
  • Аня Тейлор-Джой
  • Кейт Уинслет.


​Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции

Лучший актер в минисериале или фильме

  • Пол Беттани,
  • Хью Грант,
  • Юэн Макгрегор,
  • Лин-Мануэль Миранда,
  • Лесли Одом-младший.


Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции

Лучший минисериал

  • "Я могу уничтожить тебя",
  • "Мейр с Исттауна"
  • "Ферзевом гамбит"
  • The Underground Railroad
  • "ВандаВижен"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Адуба,
  • Оливия Колман,
  • Эмма Коррин,
  • Элизабет Мосс,
  • Mj Rodriguez,
  • Джерни Смоллетт.


​Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции

Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг Браун,
  • Джонатан Майорс,
  • Реге-Жан Пейдж,
  • Билли Портер,
  • Мэтью Рис.


Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции

Премия Эмми (Primetime Emmy Award) - это главная престижная премия телевидения США, вручаемая жюри Американской телевизионной академии ежегодно. Первая церемония вручения состоялась в 1949 году.
Автор: Богдана Ткачук