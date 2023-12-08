4 эротических фильма для страстного вечера 18+

В холодный зимний вечер просмотр фильма с любимым человеком очень сближает. Особенно если это страстная и эротическая лента, которая в частности поможет сделать вечер романтичным и откровенным.

В голливудских фильмах много сцен, которые вам точно захочется повторить дома со второй половинкой. Далее 24 Канал расскажет об эротических лентах, просмотрев которые вы не только сблизитесь, но и разнообразите свою сексуальную жизнь.

Не упустите 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

"Последнее танго в Париже", 1972 год

Начинаем нашу подборку из фильма, который стал одним из первых в мировом кинематографе, содержавшем эротические кадры. В нем показана история американского бизнесмена, закрутившего роман с молодой девушкой. Еще в начале отношений он предупредил избранницу, что между ними будет только секс, однако именно от юной партнерши главный герой узнает немало нового о наслаждении.

"Последнее танго в Париже": смотрите онлайн трейлер фильма (18+)

"С широко закрытыми глазами", 1999 год

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Этот фильм богат максимально откровенными сценами супружеской пары, которую сыграли страстные Том Круз и Николь Кидман. Долгое время главная героиня Алиса держала в себе свои сексуальные фантазии, боялась рассказать о них любимому, однако в один момент она поборола все страхи. В то же время Билл считает, что жена "перегорела", поэтому отправляется в элитный клуб, где постоянно властвует оргия и разврат. Как это изменит их жизнь?

"С широко закрытыми глазами": смотрите онлайн трейлер фильма (18+)

"Запятнанная репутация", 2003 год

Предлагаем в этот вечер пересмотреть еще одну ленту из Николь Кидман в главной роли, где она предстает абсолютно обнаженной. По сюжету женщина крутит роман с профессором Коулменом, которого сыграл легендарный Энтони Гопкинс.

"Запятнанная репутация": смотрите онлайн трейлер фильма (18+)

"Клубничка", 2018 год

Завершаем нашу подборку фильмом, где события происходят во Франции 19 века. Мари ради денег выходит замуж за поэта Анри, надеясь, что впоследствии сможет полюбить его. Однако чувства к мужу так и не зарождаются. Однажды Мари встречает страстного Пьера, который, как и она, любит путешествия и эротику.

"Клубничка": смотрите онлайн трейлер фильма (18+)