Он попал в перечень тех лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на соответствующий приказ от 21 августа 2025 года.

Юрий Колокольников пополнил "черный список" Минкульта Украины: что известно?

Юрий Колокольников пополнил список из 248 человек, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Отмечается, что он "популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, что

финансируемых из государственного бюджета России".

Известно, что Колокольников имеет двойное гражданство. В частности, актер имеет российский и канадский паспорт. Однако он ни разу не высказывался о войне в Украине, которую ведет его государство. Более того, актер неоднократно избегал политических вопросов и четких ответов.

Зритель может знать Юрия Колокольникова по таким кинопроектам: "Игра престолов", "Американцы", "Хантер-Киллер", "Телохранитель киллера", "Тенет", "Шестеро вне закона".