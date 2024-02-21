Звезду "Пиратов Карибского моря" обвиняют в домашнем насилии

Британского актера Кевина Макнелли, который известен своим участием в фильмах "Пираты Карибского моря", "Агент Гамильтон: В интересах нации", "Охотник за головами" и других кинопроектах арестовали.

Его обвинили в домашнем насилии. Узнайте, что известно об инциденте и как отреагировала жена актера.

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Кевина Макнелли арестовали: что произошло

Актера обвинили в нанесении серьезных телесных повреждений, что привело к травмированию человека. Имя вероятной жертвы и любых других подробностей правоохранители не разглашают.

Интересно, что жена Кевина Макнелли, актриса Филлис Логан, утверждает, что он невиновен. По словам адвоката актера, Кевин временно вышел под залог в сумме 40 000 фунтов стерлингов (примерно 2 миллиона гривен).

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что следствие еще продолжается, и мужчина должен появиться в суде в следующем месяце. Сам актер пока воздерживается от комментариев относительно этого инцидента.

Кевин Макнелли – известный британский актер

Свою дебютную актерскую роль сыграл в возрасте 16 лет, после чего получил стипендию для обучения в Королевской академии драматического искусства. В 1975 году признан лучшим актером и получил Золотую медаль Банкрофта. После этого начал свою актерскую карьеру в кино.



Кевин Макнелли с женой / Фото из соцсетей актера

В течение более 27 лет он в браке с актрисой Филлис Логан. Пара воспитывает общего сына Дэвида, которому 28 лет.

В 2021 году Кевин Макнелли выступал в защиту своего коллеги Джонни Деппа, которого обвинили в физическом насилии в отношении его бывшей возлюбленной Эмбер Херд.