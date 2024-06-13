Звезда сериала "Карточный домик" расплакался на ток-шоу и признался, что он на грани банкротства

Звезда сериала "Карточный домик", популярный американский актер Кевин Спейси, рассказал во время эфира, что находится на грани банкротства, и не смог сдержать слез. Актер признался, что оказался в сложном финансовом положении из-за огромных расходов на судебные процессы, которые забрали большую часть его сбережений.

Кроме того, его дом, расположенный в Балтиморе, штат Мэриленд, выставлен на аукцион. Этот шаг стал вынужденным из-за накопления миллионных долгов, которые Кевин не смог покрыть самостоятельно.

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Кевин Спейси на грани банкротства: что известно

Кевин Спейси оказался на грани банкротства после того, как его дом был выставлен на аукцион. Актер признался, что все его деньги ушли на судебные издержки по делу о сексуальном насилии. Эти расходы стали настолько большими, что он больше не мог содержать свое имущество.

Во время интервью ведущий спросил, где сейчас живет Спейси. Актер признался, что не уверен, где будет проживать в будущем. Он ответил: "Я не совсем уверен, где я буду жить сейчас, но я был в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там 'Карточный домик'".

Интервью Кевина Спейси: смотрите видео онлайн

Очевидно, Спейси находится в состоянии неопределенности и финансовых трудностей, пытаясь найти новый дом.

В чем обвиняют Кевина Спейси

Жизнь Кевина Спейси претерпела кардинальные изменения после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. В июле прошлого года актер предстал перед Королевским судом Саутварка, где ему выдвинули девять обвинений в сексуальных преступлениях. Эти обвинения выдвинуло четверо мужчин, которые утверждали, что стали жертвами его неправомерного поведения.

Спейси категорически отрицал все обвинения, настаивая на своей невиновности. Процесс привлек большое внимание общественности, а также вызвал значительный стресс и негативное влияние на его личную и профессиональную жизнь.

После длительного судебного разбирательства, присяжные приняли решение в пользу Спейси, оправдав его по всем пунктам обвинения. Это решение стало для актера облегчением, но негативные последствия обвинений остались значительными, повлияв на его репутацию и карьеру.

В 2021 году суд обязал Кевина Спейси уплатить около 31 миллиона долларов компании, которая сняла сериал "Карточный домик". Сейчас Спейси практически не имеет денег, поскольку его не приглашают на съемки, и он имеет миллионные долги.