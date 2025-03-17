Комиссия КГГА рекомендовала расторгнуть контракт с Билоусом: почему этого до сих пор не произошло

Комиссия КГГА рекомендовала департаменту культуры разорвать контракт с Андреем Билоусом. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

На днях он вернулся к исполнению обязанностей главы Молодого театра. Это решение вызвало возмущение среди неравнодушных, и уже сейчас планируется новая акция протеста. Председатель комиссии КГГА Лариса Денисенко в своем фейсбуке написала о рекомендации департамента культуры расторгнуть контракт с Андреем Билоусом, передает Кино 24.

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Комиссия КГГА рекомендовала департаменту культуры разорвать контракт с Билоусом, которого обвиняют в домогательствах: подробности

Лариса Денисенко, председатель комиссии, отметила, что среди рекомендаций, которые они предоставили департаменту культуры КГГА после расследования обвинений против режиссера Андрея Билоуса, который вернулся на должность директора Молодого театра, есть пункт, касающийся расторжения контракта с ним.

Она уточнила, что комиссия работала над этим делом в течение почти месяца, ежедневно слушая показания актеров и других работников театра, администрацию заведения, а также проводила беседы с самим Билоусом. Кроме этого, они тщательно изучали внутренние документы Молодого театра, протоколы, заявления и обращения, чтобы получить полную картину того, что происходило.

Лариса Денисенко поделилась, что в свой адрес она услышала немало обвинений в том, что она якобы имеет предвзятое отношение и играет на стороне пострадавших.

Я человек прямой, внимательный к деталям, к людям и к ситуации,

– ответила правозащитница.

Она подчеркнула, что ее работа была направлена на объективное изучение всех фактов и обстоятельств, несмотря на внешние влияния или эмоциональный контекст.

Денисенко также поделилась полным перечнем рекомендаций, которые комиссия предоставила департаменту культуры после проведенной проверки ситуации вокруг Билоуса. В частности, в 9-м пункте рекомендаций говорится о том, что комиссия рекомендует прекратить контракт с Билоусом, но это решение должно быть принято департаментом культуры, если они признают, что действия режиссера стали основанием для потери доверия к нему со стороны органа управления.

Однако директор департамента Сергей Анжияк, на встрече с коллективом театра 14 марта заявил, что для потери доверия достаточно таких серьезных оснований, как кража, но, по его мнению, домогательства не является достаточной причиной для расторжения контракта.

Актеры театра в своем заявлении от 14 марта указали, что в контрактах других режиссеров театра есть пункт, предусматривающий ответственность за аморальные поступки. Однако в контракте Андрея Билоуса такого пункта почему-то нет.

Актеры также отметили, что 18 марта Сергей Анжияк должен встретиться с комиссией для обсуждения их выводов, а после этого – провести встречу с коллективом театра. На этой встрече они надеются получить четкий ответ на вопрос о расторжении контракта с Андреем Билоусом. В то же время актеры отметили, что департамент культуры до сих пор только дает обещания, но не принимает конкретных действий.

Активисты уже анонсировали акцию протеста под Молодым театром и КГГА 18 марта.