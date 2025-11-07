Когда премьера долгожданного 2 сезона "Кофе с кардамоном"

Объявлена дата долгожданной премьеры украинского сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Кроме того, создатели презентовали второй официальный тизер, который еще глубже погружает в мир самой ожидаемой костюмированной драмы этого года.

Об этом сообщает 24 Канал. В материале узнаете больше подробностей 2 сезона долгожданного "Кофе с кардамоном".

Когда и где смотреть 2 сезон "Кофе с кардамоном"?

Уже 1 декабря, эксклюзивно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, состоится долгожданная премьера второго сезона сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Совсем скоро зрители смогут увидеть новый этап истории любви, которые покорили сердца миллионов украинцев.

В сети уже можно увидеть второй официальный тизер. В новом видео эмоциональные кадры раскрывают истории героев, их внутренние противоречия и глубину чувств. В то же время в тизере чувствуется легкость и игривость, которые добавляют жизненности персонажам и показывают, что даже в напряженных моментах всегда есть место искренним улыбкам и иронии.

"Кофе с кардамоном. Сила земли": смотрите онлайн трейлер сериала

Новый сезон отличается остроумием и особым чувством юмора – в нем появляются забавные ситуации, игривые диалоги и непринужденные сцены, разряжающие драматические события.

Атмосферу сериала дополнят современные песни, специально обработанные под инструментальные композиции в историческом стиле – в духе сериала "Бриджертоны", что придает особый шарм всей истории, сочетая классику с современностью и создавая ощущение эпохи, оживающей на экране.

Первый сезон "Кофе с кардамоном" выходил в декабре, второй тоже увидит свет именно в этом месяце. Видимо, так и должно быть – чтобы согреть зрителей в зимние вечера. На этот раз будет много солнца, тепла и цветов, ведь мы снимали летом. Новый сезон получился очень светлым и ярким – настоящий глоток тепла в наше непростое время.

– рассказывает Елена Лавренюк, исполнительница главной роли.

"Кофе с кардамоном. Сила земли" – это история, где аромат кофе переплетается со страстью, а кардамон становится символом того, как горечь и нежность могут сосуществовать рядом. Это рассказ о силе, свободу, семью и землю, за которую стоит бороться. Анна предстает не той наивной девушкой, которой ее помнят зрители. Теперь она – женщина, которая знает цену потерь и понимает, как дорого стоит собственный дом.

О чем сюжет 2 сезона "Кофе с кардамоном"?

В центре нового сезона – непростой выбор Анны между двумя мужчинами: Стефаном Терлецким и Павелом Крушевским. Это не просто романтический треугольник, а дилемма между чувствами и долгом. Оба героя – сильные личности. Анна должна решить, выбрать сердцем или умом, одновременно отстаивая свой дом, детей и собственное достоинство.



Сериал "Кофе с кардамоном. Сила земли" 2 сезон / Фото Пресс-служба

Среди актеров во втором сезоне зрители снова увидят Тараса Цымбалюка, который продолжает историю брата Анны. К сериалу также присоединилась легендарная Ада Роговцева, чье присутствие всегда придает ленте величия и глубины. Среди новых лиц стоит отметить Надежду Хильскую, которая впервые появится в этой истории в яркой роли. И, как обещали создатели сериала, в сезоне будет несколько новых имен украинского кинематографа: Иван Довженко, Полина Арно, Иван Билаш и Зоя Лавренюк.

Уже 1 декабря, эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ, каждый сможет перенестись в мир, где красота украинской природы, драма человеческих отношений и сила эмоций сливаются в одну кинематографическую историю, которую так все ждали!

Кстати, ранее нам удалось пообщаться с исполнительницей главной роли – Еленой Лавренюк. Читайте по ссылке откровенный разговор о скандале с сериалом "Кофе с кардамоном", съемки и личную жизнь.

Что известно о 1 сезоне "Кофе с кардамоном"?