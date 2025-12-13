Любимцы зрителей: кто сыграл главные мужские роли во 2 сезоне "Кофе с кардамоном"

1 декабря состоялась премьера 2 сезона сериала "Кофе с кардамоном". Зрители увидели продолжение истории Анны, которая борется за свое будущее после смерти возлюбленного, польского шляхтича Адама.

Во 2 сезоне "Кофе с кардамоном" появились два главных актера: Алексей Гнатковский и Александр Кобзарь. Кого они сыграли в сериале, узнавайте в материале 24 Канала.

Не пропустите История, полюбившаяся украинцам: будет ли 3 сезон "Кофе с кардамоном"

Кого Алексей Гнатковский и Александр Кобзарь сыграли во 2 сезоне "Кофе с кардамоном"?

Алексей Гнатковский исполнил роль амбициозного промышленника Стефана Терлецкого во 2 сезоне "Кофе с кардамоном". Сначала между его персонажем и Анной были напряженные отношения, ведь мужчина посягнул на ее землю. Впоследствии между главными героями вспыхнула искра, однако Стефан имел соперника.

В интервью Маши Ефросининой Гнатковский рассказывал, что получил очень большой гонорар за роль в исторической драме, но актер отдал его на нужды Вооруженных Сил Украины.

Мне понравился сценарий. Я хотел, чтобы было какое-то такое кино – типа "Унесенные ветром", то есть для большой аудитории. Чтобы это было качественно,

– признался Алексей.

Гнатковский дебютировал в кино в 2023 году, снявшись в фильме Олеся Санина "Довбуш". Актер в основном играет в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, поэтому когда объявили, что он появится в "Кофе с кардамоном", многие люди удивились.

Такая у меня позиция: или это должно быть качественное (кино – 24 Канал) с художественной или производственной точки зрения, или это должны быть хорошие деньги. Потому что, в конце концов, это моя профессия, я другим на хлеб не зарабатываю. Но есть один момент: если это хорошие деньги и это не идет вразрез с моими убеждениями,

– отметил Гнатковский.

Алексей Гнатковский в роли Стефана Терлецкого / Фото из инстаграма "Кофе с кардамоном"

Александр Кобзарь сыграл соперника Стефана Терлецкого в борьбе за сердце Анны – влиятельного министра финансов Павела Крушевского. Герой пытается помочь женщине спасти ее землю.

Кобзарь родом из Киева. Он является выпускником Киевского государственного института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого). Актер учился на курсе народного артиста Украины Б. П. Ставицкого.

С 2004 до 2016 года играл в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В 2007 году получил театральную премию "Киевская пектораль". Александр победил в номинации "Лучшее исполнение мужской роли" за спектакль Александра Марданя "Последний герой", его персонажа зовут Виктор.

Кобзарь исполнил одну из главных ролей в фильме 2014 года "Поводырь", режиссером которого стал Олесь Санин. С 2016 году актер работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки.

Александр Кобзарь в роли Павела Крушевского / Фото из инстаграма "Кофе с кардамоном"