Как изменился и где сейчас Женя Лебедин, который получил бешеную популярность в детстве

Когда этому мальчику было всего 4 года, он уже покорил сердца миллионов зрителей своей харизмой и невероятной улыбкой. Женя Лебедин стал популярным с очень раннего детства и уже имеет на своем счету более 30 ролей в различных проектах.

Однако в последнее время парня не видно ни в фильмах, ни в публичном пространстве. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Женя Лебедин и чем он занимается.

Где сейчас и как живет Евгений Лебедин?

Украинские зрители знают Женю Лебедина по большому количеству различных кинопроектов. Он снимался в фильмах и сериалах, а также участвовал в рождественской истории с Тиной Кароль. В 2015 году он победил в телевизионном шоу "Маленькие гиганты". Несмотря на юный возраст, Женя отлично справлялся с ролями.

А уже в 2014 году, хотя был еще совсем ребенком, отказался от участия в российских проектах, что свидетельствует о его четкой гражданской позиции.



Правда, в последнее время Женю не видно ни в публичном пространстве, ни в одном из кинопроектов. Он ведет закрытый образ жизни, ведь раньше признавался, что публичность его утомляет и он хочет прожить спокойное и счастливое детство.

Но сегодня Евгений уже не совсем ребенок – ему исполнилось 18 лет. Пока неизвестно ни то, как он выглядит, ни чем занимается.



Еще в 2020 году Евгений дал интервью программе "ЖВЛ", в котором рассказал, что действительно влюблен в кинопроцесс и, вероятно, свяжет свою жизнь с этой сферой. Тогда он признался, что собирает деньги на обучение в New York Film Academy. Принял ли он это решение окончательно – пока неизвестно.

Однако этому парню точно подобало бы проявлять себя на экранах и больших сценах. Ведь так достойно держаться перед публикой, как он умел еще с детства, удается далеко не всем взрослым. Украинские зрители надеются, что еще когда-то увидят Женю Лебедина на своих экранах в главных ролях.