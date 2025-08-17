Украинский музыкант Кузьма "Скрябин" 17 августа мог бы праздновать свое 57-летие. К сожалению, жизнь артиста унесла трагическая авария. Однако его творчество продолжает жить в песнях, книгах и фильмах.

Андрей Кузьменко был не только певцом и автором песен, но и писателем. В 2006 году он опубликовал свою дебютную книгу "Я, "Победа" и Берлин". По мотивам этой повести в 2024 году создали фильм, пишет Кино 24.

Где посмотреть "Я, "Победа" и Берлин"?

Одноименный фильм по мотивам повести Кузьмы "Скрябина" можно посмотреть онлайн на двух платформах – Netflix и Megogo. Это комедия и роуд-муви.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите трейлер онлайн

Что известно о фильме?

Премьера фильма сначала была запланирована на март 2022 года. Однако из-за полномасштабной войны ее перенесли на 14 марта 2024 года. Это достойная украинская комедия с Иваном Блиндарем в главной роли. Также среди актеров – Владимир Гева, Мария Стопник, Ростислав Беме, Адам Хади и другие. Ленту снимали во Львове, Киеве и Берлине.

В картине присутствуют легендарные песни Андрея Кузьменко. Это 16 авторских песен, которые специально для фильма исполнили известные украинские певцы.

События фильма происходят в 1990-х годах. За три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма едет в Берлин на старой и убитой машине "Победа" вместе с другом Бардом. Он дает своим близким обещания: любимой Барбаре говорит, что вернется на новой машине, а друзьям, что обязательно успеет на выступление. Но все идет не по плану.