В каком фильме сыграла LELÉKA – победительница Нацотбора на Евровидение-2026

7 декабря состоялся долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2026. Право представлять Украину на 70-м песенном конкурсе в Вене, который пройдет уже в мае, завоевала певица LELÉKA (Виктория Лелека).

Интересный факт – победительница Нацотбора-2026 имеет и актерский опыт. LELÉKA сыграла небольшую роль в украинском фильме "Я, "Победа" и Берлин", который вышел в 2024 году, пишет 24 Канал.

LELÉKA сыграла в фильме "Я, "Победа" и Берлин"

В фильме "Я, "Победа" и Берлин" LELÉKA сыграла роль Агнезки. Хотя роль и маленькая, в интервью изданию "ТыКиев" певица признавалась, что она ей очень нравится.

Это наивная девушка, которая очень любит золото, дорогие наряды и наивно, как маленький ребенок, в конце фильма радуется и думает, что желтая "Победа" – это сюрприз для нее,

– поделилась LELÉKA.

LELÉKA в фильме "Я, "Победа" и Берлин" / Фото из инстаграма певицы

О чем фильм "Я, "Победа" и Берлин"?

За основу фильма взята одноименная повесть Кузьмы Скрябина, который погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Режиссером ленты стала Ольга Ряшина, а главную роль сыграл актер Иван Блиндар.

Это история о Кузьме и его товарища Барда, которые отправляются в Берлин на стареньком автомобиле "Победа". Музыкант хочет обменять машину на "Мерседес 600", чтобы поразить Барбару, в которую влюблен. Для этого ему нужно попасть к немецкому коллекционеру. В Германии с друзьями происходит немало приключений.

LELÉKA победила на Нацотборе-2026: главное