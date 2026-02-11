В каком фильме сыграла LELÉKA – победительница Нацотбора на Евровидение-2026
- Певица LELÉKA выиграла Национальный отбор на Евровидение-2026 и будет представлять Украину в Вене.
- LELÉKA сыграла роль Агнезки в фильме "Я, "Победа" и Берлин", основанном на повести Кузьмы Скрябина.
7 декабря состоялся долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2026. Право представлять Украину на 70-м песенном конкурсе в Вене, который пройдет уже в мае, завоевала певица LELÉKA (Виктория Лелека).
Интересный факт – победительница Нацотбора-2026 имеет и актерский опыт. LELÉKA сыграла небольшую роль в украинском фильме "Я, "Победа" и Берлин", который вышел в 2024 году, пишет 24 Канал.
LELÉKA сыграла в фильме "Я, "Победа" и Берлин"
В фильме "Я, "Победа" и Берлин" LELÉKA сыграла роль Агнезки. Хотя роль и маленькая, в интервью изданию "ТыКиев" певица признавалась, что она ей очень нравится.
Это наивная девушка, которая очень любит золото, дорогие наряды и наивно, как маленький ребенок, в конце фильма радуется и думает, что желтая "Победа" – это сюрприз для нее,
– поделилась LELÉKA.
О чем фильм "Я, "Победа" и Берлин"?
За основу фильма взята одноименная повесть Кузьмы Скрябина, который погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Режиссером ленты стала Ольга Ряшина, а главную роль сыграл актер Иван Блиндар.
Это история о Кузьме и его товарища Барда, которые отправляются в Берлин на стареньком автомобиле "Победа". Музыкант хочет обменять машину на "Мерседес 600", чтобы поразить Барбару, в которую влюблен. Для этого ему нужно попасть к немецкому коллекционеру. В Германии с друзьями происходит немало приключений.
"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма
LELÉKA победила на Нацотборе-2026: главное
LELÉKA будет представлять Украину на Евровидении-2026 с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале 14 мая.
По результатам голосования жюри и зрителей певица получила 20 баллов. В тройку финалистов попали LAUD (18 баллов) и Jerry Heil (16 баллов).
LELÉKA признавалась, что для нее честь представлять Украину на международном песенном конкурсе.
Сейчас букмекеры предсказывают Украине 5 место.