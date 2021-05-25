Линдси Лохан возвращается: актриса получила свою первую главную роль

Звезда "Плохих девушек", после долгого перерыва в актерском мастерстве, снова хочет испытать свою удачу в Голливуде. Актриса сыграет главную роль в новом рождественском ромкоме для Netflix.

В последние годы Линдси Лохан отошла от серьезной игры в киноиндустрии. Последней заметной работой актрисы была роль у Пола Шредера в криминальной драме 2013 года "Каньоны". Но после холодного приема картины зрителями актриса появилась на экранах разве что для роли лидера реалити-шоу MTV "Пляжный клуб Линдси Лохан", который транслировался один сезон в 2018-19 годах.

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Известно, что съемки будущей рождественской комедии начнут в ноябре 2021 года. Но ни название, ни дата выхода фильма пока не сообщается.

О чем сюжет будущей ленты

Свое возвращение актриса отметит новым фильмом для стримингового сервиса Netflix, в котором Лохан сыграет развращенную наследницу семейного гостиничного бизнеса. Во время отдыха на горнолыжном курорте героиня, которую будет играть Линдси Лохан, падает с крутого склона. Страдая от амнезии, она оказывается под опекой красивого владельца домика в горах и его не по годам развитой дочери. События фильма будут развиваться на фоне рождественских приготовлений.

Стоит отметить, что сюжет картины несколько напоминает уже существующую рождественскую комедию2006-го года, где главные роли исполняет Джуд Лоу, Кейт Уинслет и Камерон Диаз. По сюжету этого фильма одна из героинь (тоже богачка), хоть и не теряет память, но закручивает роман с одиноким папашей. Этот фильм также доступен на Netflix.

Netflix пока не объявил о кастинге других актеров. Известно лишь, что сценарий фильма написали Джефф Боннет, Рон Оливер, Джанин Дамиан и Майкл Дамиан.