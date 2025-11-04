Становятся классикой: 5 лучших фильмов 2018 года, которые должен посмотреть каждый
- К лучшим фильмам 2018 года отнесены: "Рома", "Фаворитка", "Холодная война", "Дневник пастыря", и "Черный клановец".
- "Дневник пастыря" считается недооцененным фильмом, который был номинирован на Оскар, но из-за небольшого бюджета остался незамеченным многими зрителями.
Первая половина 2010-х годов была неоднозначной для кинематографа. Однако уже к концу 2018 года эта сфера значительно развилась, появился ряд новых кинокомпаний, а на экраны вышло немало гениальных фильмов.
Предлагаем вернуться на несколько лет назад и вспомнить, какие фильмы были одними из лучших в 2018 году. Некоторые из них имеют шанс стать классикой, пишет 24 Канал.
"Рома"
Это история о горничной, которая работает в обычной семье среднего класса в начале 1970-х годов в Мехико. Отец редко бывает дома, а мать воспитывает четырех детей. Судьбу семьи переламывают студенческие беспорядки. Это произведение искусства, созданное в черно-белом цвете, получившее Оскар за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу.
"Фаворитка"
Блестящая историческая драма рассказывает о загадочной королеве Анне Стюарт, за чьи теплые чувства борются леди Сара и Эбигейл. В конце Сара становится фавориткой королевы, но ей этого мало, ведь у нее серьезные политические амбиции. События происходят в королевском дворе, где полно обмана и коварства. Фильм принес Оливии Колман победу на Оскаре.
"Холодная война"
В основе сюжета – события, происходившие на фоне холодной войны 1950-х годов в Польше, Германии, Югославии и Париже. Пианист Виктор и молодая танцовщица Зула знакомятся и завязывают отношения. Но все идет против них: они люди разного происхождения, темпераментов и менталитета. Это история любви, для которой нет ничего невозможного.
"Дневник пастыря"
Это история настоятеля Эрнста Толлера, который оказывается в психологическом кризисе после потери сына и встречи с молодой парой. Фильм считается одним из самых недооцененных, ведь из-за небольшого бюджета прошел мимо внимания зрителей. Но на самом деле это увлекательная история, что была номинирована на Оскар.
"Черный клановец"
События фильма происходят в 1979 году. Афроамериканский полицейский Рон Столворт из Колорадо проникает в местную группировку ку-клукс-клана. Ему настолько удается втереться в доверие новых друзей, что ему предлагают стать лидером одного из отделений клана.
