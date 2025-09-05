Актер Майкл Китон впервые получил признание в 1980-х годах благодаря своим прорывным комедийным ролям. Впоследствии он зарекомендовал себя как разносторонний актер, ведь безупречно перевоплощался в своих персонажей в драмах, комедиях и даже фильмах о супергероях.

Актера обычно знают благодаря роли в фильме "Битлджюс", но это далеко не единственная известная и удачная лента с его участием. В пятницу, 5 сентября, Майкл Китон празднует день рождения – ему исполнилось 74 года. По этому случаю Кино 24 расскажет об одних из самых известных его фильмов.

"В центре внимания" (2015)

Лента, основанная на реальных событиях, рассказывает о журналистском расследовании в отношении священников бостонской католической церкви, которых обвинили в насилии. В течение исследования дела оказывается, что кардинал Бернард Лоу долгое время покрывал своих подопечных. После скандала 65 приходов были закрыты и упразднены.

Майкл Китон сыграл Уолтера Робинсон, редактора газеты "Бостон глоуб", где и выходили материалы. Он показал усердие и перфекционизм своего героя.



"Бёрдмэн" (2014)

Оскароносная черная комедия рассказывает о голливудском актере Риггане Томсоне, который стал известным благодаря роли супергероя Бердмена. Но годами спустя он должен переступить через себя и сыграть на Бродвее, чтобы вернуть себе славу и самого себя.

Майкл Китон сыграл главную роль и продемонстрировал феноменальную игру, за что его вполне заслуженно номинировали на Оскар. Актер стал центральной и главной частью фильма.



"Суд над чикагской семеркой" (2020)

Вьетнамская война в определенный момент начала вызывать возмущение у американского общества. Сначала протесты были мирными, но со временем ситуация становилась еще более напряженной и радикальной. В центре сюжета драмы – дело "Чикагской семерки". Это группа протестующих, которых обвинили в попытке государственного переворота.

Майкл Китон предстал в роли экс-генерального прокурора США Рамсея Кларка, уверенного человека с бешеной выдержкой. Он прекрасно справился с резкими диалогами своего героя и вложил невероятную энергию в свою игру.



"Бэтмен" (1989)

Это супергеройская история глазами режиссера Тима Бертона. Главный герой скрывается под маской летучей мыши, одетый в броню и ездит на Бэтмобиле. Когда Брюс Уэйн был ребенком, он стал свидетелем смерти своих родителей в городе Готэм. Здесь становится все опаснее и опаснее. Но наконец появляется защитник – тот, кто будет оберегать мирных граждан.

Майкл Китон стал неожиданным выбором на роль Бэтмена, однако он доказал скептикам, что это его персонаж, когда продемонстрировал невероятную игру. Он сбалансировал две стороны своего героя так, как это не удавалось другим актерам в роли Бэтмена.



