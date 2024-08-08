Стоит посмотреть вечером: 10 лучших эротических фильмов 21 века

Кинематограф имеет уникальные возможности, среди них – будоражить воображение зрителя. Ничто это не сделает лучше, чем удачная сексуальная сцена. Она может шокировать, возбуждать или просто восхищать.

Критики собрали 10 лучших сексуальных, откровенных и эротических фильмов 21 века. Это идеальные варианты лент, которые можно посмотреть вечером с любимым человеком.

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"И твою маму тоже"

Мексиканский фильм рассказывает о последних школьных каникулах двух закадычных друзей. Они ездят по стране в компании 28-летней женщины. Во время путешествия они вспоминают своих подружек и исследуют другие стороны своих взаимоотношений – среди них и интимные.

"И твою маму тоже": смотрите трейлер онлайн

"Секретарша"

Привлекательная и скромная девушка Ли, которая имеет склонности к самоповреждению, устраивается секретаршей к мистеру Грею. Эдвард испытывает возбуждение от того, что девушка ему подчиняется. Он узнает о странных привычках своей секретарши и приказывает ей остановиться. Зато Ли и мистер Грей начинают практиковать БДСМ.

"Секретарша": смотрите трейлер онлайн

"Люсия и секс"

Эротическая мелодрама рассказывает о молодой официантке Люсии, которая остается одна после влюбленности в писателя. Она решает исследовать себя в разных смыслах: размышляя о прошлом, своих ценностях и погружаясь в океан полностью обнаженной.

"Люсия и секс": смотрите трейлер онлайн

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