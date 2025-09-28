Укр Рус
28 сентября, 18:33
4

Осенний тренд: малоизвестные факты о каждом фильме истории о Гарри Поттере

Марта Гнат
Фильмы о Гарри Поттере – это не просто сокровище кинематографа, а настоящая находка для любителей фантастики и тех, кто до сих пор мечтает получить заветное письмо из лучшей школы магии. А осень, пожалуй, едва ли не лучшее время года, когда погода позволяет создать соответствующую атмосферу для просмотра знаменитой истории.

Хоть прошло уже очень много лет с момента экранизации, однако некоторые факты о фильмах до сих пор для кого-то могут стать настоящим открытием. В материале Кино 24 предлагаем узнать малоизвестные факты о каждом фильме франшизы.

"Гарри Поттер и философский камень", 2001

  • Джоан Роулинг в своей книге изобразила Гарри с глазами зеленого цвета, однако в фильме у парня – голубые глаза. Оказалось, что Дэниел Рэдклифф должен был носить контактные зеленые линзы. Режиссерам удалось снять лишь одну такую сцену, ведь у актера проявилась аллергическая реакция.
  • В книге Гермиона имеет большие зубы. В первом фильме девушке дали вставные зубы, однако с этим образом удалось снять лишь одну сцену, ведь актриса не могла в них нормально говорить.
  • Для фильма снимали специальную сцену с совами, которую, к сожалению, вырезали. По замыслу режиссеров, птицы должны были смотреть в сторону Петунии, а не в камеры. Чтобы это реализовать, Фионе Шоу, которая играла роль тетушки Гарри, на фартук повесили дохлых мышей, чтобы совы обратили на нее внимание.

Фиона Шоу в роли Петунии (вырезанная часть из первого фильма о Гарри Поттере): смотрите видео онлайн

"Гарри Поттер и тайная комната", 2002

  • Чтобы озвучить крик мандрагоры, создатели использовали звуки комбинации плача младенцев и женских голосов, чтобы получить желаемый эффект.
  • Для сцены, где Гарри и Рон врезаются в Воинственную иву на Ford Anglia, пришлось разбить аж 14 штук таких автомобилей.

Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и узник Азкабана", 2004

  • Дадли, двоюродный брат Гарри, не произнес ни одного слова в фильме, хотя и появлялся в кадре. Он издавал возгласы или смех.
  • Роль профессора Люпина мог сыграть другой актер, а режиссером мог стать Стивен Спилберг.

Фильм "Гарри Поттер и узник Азкабана" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Бокал огня", 2005

  • Во время съемок на кладбище, на надгробиях можно прочитать имена членов съемочной группы. Создатели прибегли к такому шагу из-за того, что могли бы иметь юридические проблемы, если бы вымышленные имена совпадали с именами реальных людей.
  • Актер, исполнявший роль Виктора Крума, получил в фильме всего две строчки реплик. Он сказал 20 слов.

Фильм "Гарри Поттер и Бокал огня" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Орден Феникса", 2007

  • Создатели полностью удалили из фильма сцену в больнице Святого Мунго.
  • В фильме показали, что Белатриса Лестранж убила Сириуса Блэка, крестного Гарри, заклинанием, но по книге, он случайно упал за таинственный занавес.

Фильм "Гарри Поттер и Орден Феникса" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Принц-полукровка", 2009

  • Фильм должен был выйти в ноябре 2008 года, однако студия производства решила перенести премьеру на июль 2009 года, чтобы получить больше прибыли в летний период.
  • Фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" был номинирован на премию Оскар в категории "Лучшая операторская работа". Это был единственный фильм из серии о Гарри Поттере, который получил эту номинацию.
  • Во время работы над сценой о смерти Дамблдора, весь персонал едва сдерживал слезы.

Фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: I часть", 2010

  • Это первый фильм, где история разворачивается за пределами Хогвартса.
  • В начальной версии была сцена, где Тонкс хотела рассказать, что ждет ребенка. Однако ее изъяли из финального монтажа.

Фильм "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: I часть" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: II часть", 2011

  • В этой части использовали рекордное количество спецэффектов – более 2000 кадров с визуальными эффектами.
  • В ленте Гарри Поттер присутствовал в кадре примерно 78% экранного времени – меньше, чем в других частях.
  • Эпилог, где герои показаны через 19 лет, изначально сняли с гримом для старения. Но он выглядел неестественно, поэтому сцену пересняли с использованием визуальных эффектов.

Фильм "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: II часть" / Кадр из фильма

