Осенний тренд: малоизвестные факты о каждом фильме истории о Гарри Поттере
- В фильме "Гарри Поттер и философский камень" Дэниел Рэдклифф не мог носить зеленые линзы из-за аллергии, что изменило цвет глаз Гарри.
- Для съемок сцены с Воинственной ивой в "Гарри Поттер и тайная комната" было использовано 14 автомобилей Ford Anglia.
Фильмы о Гарри Поттере – это не просто сокровище кинематографа, а настоящая находка для любителей фантастики и тех, кто до сих пор мечтает получить заветное письмо из лучшей школы магии. А осень, пожалуй, едва ли не лучшее время года, когда погода позволяет создать соответствующую атмосферу для просмотра знаменитой истории.
Хоть прошло уже очень много лет с момента экранизации, однако некоторые факты о фильмах до сих пор для кого-то могут стать настоящим открытием. В материале Кино 24 предлагаем узнать малоизвестные факты о каждом фильме франшизы.
"Гарри Поттер и философский камень", 2001
- Джоан Роулинг в своей книге изобразила Гарри с глазами зеленого цвета, однако в фильме у парня – голубые глаза. Оказалось, что Дэниел Рэдклифф должен был носить контактные зеленые линзы. Режиссерам удалось снять лишь одну такую сцену, ведь у актера проявилась аллергическая реакция.
- В книге Гермиона имеет большие зубы. В первом фильме девушке дали вставные зубы, однако с этим образом удалось снять лишь одну сцену, ведь актриса не могла в них нормально говорить.
- Для фильма снимали специальную сцену с совами, которую, к сожалению, вырезали. По замыслу режиссеров, птицы должны были смотреть в сторону Петунии, а не в камеры. Чтобы это реализовать, Фионе Шоу, которая играла роль тетушки Гарри, на фартук повесили дохлых мышей, чтобы совы обратили на нее внимание.
Фиона Шоу в роли Петунии (вырезанная часть из первого фильма о Гарри Поттере): смотрите видео онлайн
"Гарри Поттер и тайная комната", 2002
- Чтобы озвучить крик мандрагоры, создатели использовали звуки комбинации плача младенцев и женских голосов, чтобы получить желаемый эффект.
- Для сцены, где Гарри и Рон врезаются в Воинственную иву на Ford Anglia, пришлось разбить аж 14 штук таких автомобилей.
"Гарри Поттер и узник Азкабана", 2004
- Дадли, двоюродный брат Гарри, не произнес ни одного слова в фильме, хотя и появлялся в кадре. Он издавал возгласы или смех.
- Роль профессора Люпина мог сыграть другой актер, а режиссером мог стать Стивен Спилберг.
"Гарри Поттер и Бокал огня", 2005
- Во время съемок на кладбище, на надгробиях можно прочитать имена членов съемочной группы. Создатели прибегли к такому шагу из-за того, что могли бы иметь юридические проблемы, если бы вымышленные имена совпадали с именами реальных людей.
- Актер, исполнявший роль Виктора Крума, получил в фильме всего две строчки реплик. Он сказал 20 слов.
"Гарри Поттер и Орден Феникса", 2007
- Создатели полностью удалили из фильма сцену в больнице Святого Мунго.
- В фильме показали, что Белатриса Лестранж убила Сириуса Блэка, крестного Гарри, заклинанием, но по книге, он случайно упал за таинственный занавес.
"Гарри Поттер и Принц-полукровка", 2009
- Фильм должен был выйти в ноябре 2008 года, однако студия производства решила перенести премьеру на июль 2009 года, чтобы получить больше прибыли в летний период.
- Фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" был номинирован на премию Оскар в категории "Лучшая операторская работа". Это был единственный фильм из серии о Гарри Поттере, который получил эту номинацию.
- Во время работы над сценой о смерти Дамблдора, весь персонал едва сдерживал слезы.
"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: I часть", 2010
- Это первый фильм, где история разворачивается за пределами Хогвартса.
- В начальной версии была сцена, где Тонкс хотела рассказать, что ждет ребенка. Однако ее изъяли из финального монтажа.
"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: II часть", 2011
- В этой части использовали рекордное количество спецэффектов – более 2000 кадров с визуальными эффектами.
- В ленте Гарри Поттер присутствовал в кадре примерно 78% экранного времени – меньше, чем в других частях.
- Эпилог, где герои показаны через 19 лет, изначально сняли с гримом для старения. Но он выглядел неестественно, поэтому сцену пересняли с использованием визуальных эффектов.
