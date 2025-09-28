Фильмы о Гарри Поттере – это не просто сокровище кинематографа, а настоящая находка для любителей фантастики и тех, кто до сих пор мечтает получить заветное письмо из лучшей школы магии. А осень, пожалуй, едва ли не лучшее время года, когда погода позволяет создать соответствующую атмосферу для просмотра знаменитой истории.

Хоть прошло уже очень много лет с момента экранизации, однако некоторые факты о фильмах до сих пор для кого-то могут стать настоящим открытием. В материале Кино 24 предлагаем узнать малоизвестные факты о каждом фильме франшизы.

"Гарри Поттер и философский камень", 2001

Джоан Роулинг в своей книге изобразила Гарри с глазами зеленого цвета, однако в фильме у парня – голубые глаза. Оказалось, что Дэниел Рэдклифф должен был носить контактные зеленые линзы. Режиссерам удалось снять лишь одну такую сцену, ведь у актера проявилась аллергическая реакция.

В книге Гермиона имеет большие зубы. В первом фильме девушке дали вставные зубы, однако с этим образом удалось снять лишь одну сцену, ведь актриса не могла в них нормально говорить.

Для фильма снимали специальную сцену с совами, которую, к сожалению, вырезали. По замыслу режиссеров, птицы должны были смотреть в сторону Петунии, а не в камеры. Чтобы это реализовать, Фионе Шоу, которая играла роль тетушки Гарри, на фартук повесили дохлых мышей, чтобы совы обратили на нее внимание.

Фиона Шоу в роли Петунии (вырезанная часть из первого фильма о Гарри Поттере): смотрите видео онлайн

"Гарри Поттер и тайная комната", 2002

Чтобы озвучить крик мандрагоры, создатели использовали звуки комбинации плача младенцев и женских голосов, чтобы получить желаемый эффект.

Для сцены, где Гарри и Рон врезаются в Воинственную иву на Ford Anglia, пришлось разбить аж 14 штук таких автомобилей.

Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и узник Азкабана", 2004

Дадли, двоюродный брат Гарри, не произнес ни одного слова в фильме, хотя и появлялся в кадре. Он издавал возгласы или смех.

Роль профессора Люпина мог сыграть другой актер, а режиссером мог стать Стивен Спилберг.

Фильм "Гарри Поттер и узник Азкабана" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Бокал огня", 2005

Во время съемок на кладбище, на надгробиях можно прочитать имена членов съемочной группы. Создатели прибегли к такому шагу из-за того, что могли бы иметь юридические проблемы, если бы вымышленные имена совпадали с именами реальных людей.

Актер, исполнявший роль Виктора Крума, получил в фильме всего две строчки реплик. Он сказал 20 слов.

Фильм "Гарри Поттер и Бокал огня" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Орден Феникса", 2007

Создатели полностью удалили из фильма сцену в больнице Святого Мунго.

В фильме показали, что Белатриса Лестранж убила Сириуса Блэка, крестного Гарри, заклинанием, но по книге, он случайно упал за таинственный занавес.

Фильм "Гарри Поттер и Орден Феникса" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Принц-полукровка", 2009

Фильм должен был выйти в ноябре 2008 года, однако студия производства решила перенести премьеру на июль 2009 года, чтобы получить больше прибыли в летний период.

Фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" был номинирован на премию Оскар в категории "Лучшая операторская работа". Это был единственный фильм из серии о Гарри Поттере, который получил эту номинацию.

Во время работы над сценой о смерти Дамблдора, весь персонал едва сдерживал слезы.

Фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: I часть", 2010

Это первый фильм, где история разворачивается за пределами Хогвартса.

В начальной версии была сцена, где Тонкс хотела рассказать, что ждет ребенка. Однако ее изъяли из финального монтажа.

Фильм "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: I часть" / Кадр из фильма

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: II часть", 2011

В этой части использовали рекордное количество спецэффектов – более 2000 кадров с визуальными эффектами.

В ленте Гарри Поттер присутствовал в кадре примерно 78% экранного времени – меньше, чем в других частях.

Эпилог, где герои показаны через 19 лет, изначально сняли с гримом для старения. Но он выглядел неестественно, поэтому сцену пересняли с использованием визуальных эффектов.

Фильм "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: II часть" / Кадр из фильма

