Большинство детских YouTube-каналов, которые сегодня потребляют в Украине, являются украиноязычными. В то же время возглавляет этот список, к сожалению, российский контент.

В частности, на первом месте канал популярный мультфильм "Маша и Медведь", который формально является украинским, но создан российской студией "Анимаккорд". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание ДетекторМедиа.

"Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом в Украине: почему это плохо?

Формально все серии мультфильма озвучены на украинском, в описании указана Украина, а также подана ссылка на фейсбук-сообщество с более 8,5 миллиона подписчиков с поздравлением:

"Всем-всем, кто обожает украинский язык, добро пожаловать в официальное сообщество Маши и Медведя!".

На самом деле это российский мультфильм, переведенный и адаптированный под украинскую аудиторию.



"Маша и Медведь" самый популярный детский YouTube-канал / Скриншот

Страница мультфильма не обновляется с 22 февраля 2022 года. В описании YouTube-канала до сих пор остаются активными ссылки на сайт с доменом .ru и страницу в российской соцсети "ВКонтакте". В результате только за 2025 год российская компания могла получить от украинской аудитории около 2,4 миллиона долларов.

Хорошей новостью является то, что вторым в рейтинге стал канал "С любовью к детям", который в 2025 году собрал более 614 миллионов просмотров. Этот канал публикует зарядки и украиноязычные песни для самых маленьких детей. Его создали львовские авторы, среди которых – музыкант Назар Савко.