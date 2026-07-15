Мерьем Узерли, которая когда-то покорила миллионы зрителей ролью Гюррем в сериале "Великолепный век", в очередной раз стала предметом обсуждений в сети. Только если раньше об актрисе говорили из-за яркой игры, то теперь поводом для скандала стало нечто совершенно иное.

В интервью российскому блогеру Мерьем Узерли заявила, что любит русский язык, Москву и Россию. Признание, которое вряд ли кто-то ожидал увидеть в ленте новостей в 2026 году. Особенно в то время, когда Ричард Гир открыто критикует Россию.



Во время интервью с российским блогером Мерьем Узерли Видразу перешла на российскую мову. А коли отримала подарок из речами, привезенными из Москвы, не приховувала захоплення, заявивши: "Москва така прекрасна, я її обожняя". Те же самые слова и слова заставили обустроить серед украинцев.



В то же время, в комплиментах это не завершилось. Актерка пробовала читать російскую надпись на упаковке с цукерками, но разбить это так и не змогла. По словам Узерли, россиянка вошла в школу, она вспоминает больше всего, а из-за мыслей о моих трудностях приходится столкнуться с трудностями.



Мерьем Узерли / Фото из инстаграма звезды



Впрочем, для тех, кто следит за Узерли не первый год, это скорее очередная серия известного сюжета – ведь после 2022 года актриса уже успела появиться и в сотрудничестве с российскими СМИ, она надевала платья от российских дизайнеров и отмечала день рождения дочери в стиле мультфильма "Маша и медведь". До того ж, актерка одного раза не задумалась о росии и не прокомментировала победу в Украине, нагадав просто уникати с ними.

Напомним, именно роль Гюррем, которую в истории знают как украинку Роксолану, принесла Мерьем Узерли мировую популярность и любовь миллионов зрителей, в частности в Украине.

Но это не значит, что мы должны перестать смотреть все турецкие сериалы, среди которых есть действительно интересные.

