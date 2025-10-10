После школы детям нужен отдых, чтобы набраться сил и продолжать получать знания. Осенью погода часто меняется, поэтому не всегда есть возможность выйти на прогулку. В это время можно посмотреть интересный мультик.

Редакция Кино 24 расскажет, что включить детям после школы. В подборке – интересные мультики, которые даже можно смотреть всей семьей.

Что включить детям после школы?

"Гайди: Волшебное путешествие" (2025)

Гайди живет среди живописных Альп. У девочки есть друг Питер, с которым она исследует горы. Однажды во время прогулки героиня спасает маленького рысенка, который попал в ловушку.

Гайди и Питер хотят найти семью зверька, но сталкиваются с меркантильным и бездушным бизнесменом. Теперь друзья должны еще и спасти родные Альпы, ведь человек планирует построить там большую лесопилку.

"Гайди: Волшебное путешествие": смотрите трейлер онлайн

"Тайны заколдованного леса" (2024)

Маленький Анжело увлекается книгами о магии, животных и древних легендах. Однажды его семья срочно отправляется к бабушке. По дороге делает короткую остановку, а когда отправляется дальше – забывает мальчика.

С помощью компаса Анжело понял, куда нужно идти. Во время путешествия герой попадает в волшебный лес, в котором деревья говорят, светлячки показывают путь и где живет много странных созданий.

"Тайны заколдованного леса": смотрите трейлер онлайн

"Укротительница драконов" (2024)

В древнем Китае драконы и люди дружили. Но из-за жадности их союз распался, за волшебными существами начали охотиться. Спустя годы между девушкой-рабыней Пин и драконом завязывается дружба.

"Укротительница драконов": смотрите трейлер онлайн

"Луис и пришельцы" (2018)

Луиса вырастил отец, который всю жизнь верит, что существуют внеземные цивилизации. Не возникает сомнений и у самого мальчика, из-за чего директор школы хочет отправить его в специнтернат.

В то же время Луис собственными глазами видел трех пришельцев, которых зовут Мог, Наг и Вабо. Они приземлились возле его дома и теперь созданиям нужно найти запчасти, чтобы отремонтировать свою летающую тарелку и вернуться домой.

"Луис и пришельцы": смотрите трейлер онлайн

