Анимационный сериал "Маша и Медведь", созданный российской студией, является одним из самых популярных в Украине. Мультик вредит не только тем, что может финансировать государство-террориста, но также он является инструментом враждебной пропаганды и объективно не содержит ничего поучительного для детей.

Если до сих пор вы включали для своего ребенка "Машу и Медведя", а сейчас ищете альтернативу, стоит обратить внимание на другие мультсериалы, как украинские, так и иностранные. 24 Канал привел пример интересных и поучительных мультиков, что понравятся им гораздо больше российских.

Важно Имеет связи с Россией и спонсирует терроризм: Минкульт поддерживает санкции против "Маши и Медведя"

"Храбрые зайцы"

Мультик создан при копродукции Украины и Испании. В центре – чрезвычайно любознательные и храбрые зайцы – братик и сестричка Боп и Бу. Они отправляются в путешествие по Зайцесвіту вместе с мамой Заей, папой Заем и четырьмя займалятами. В течение путешествия их ждут открытия, знакомства с друзьями и невероятные развлечения.

"Храбрые зайцы": смотрите трейлер онлайн

"Тото"

Это познавательный украинский проект о собачке Тото и его друзьях: хомячке, попугайчике, кошке и хамелеоне в лесном детсаду. Самые маленькие зрители узнают, как познакомиться, как просыпаться с хорошим настроением и правильно чистить зубки.

"Тото": смотрите 1 серию онлайн

"Маленький принц и друзья"

Анимационный сериал рассказывает о Маленьком принце, Лиса и их друзей в космосе. Это трогательная история о поиске себя и настоящей дружбы. Здесь не только невероятные приключения и веселье, но и жизненная мудрость.

"Маленький принц и друзья": смотрите трейлер онлайн

"Леди Баг и Супер-Кот"

Это французский мини-сериал, события которого происходят в Париже XXI века. Злодей Бражник натравливает на людей темных бабочек, чтобы превратить их в таких же злоумышленников. За этим наблюдают якобы обычные школьники Маринетт и Адриан, которые на самом деле являются супергероями. Они пытаются восстановить в городе мир.

"Леди Баг и Супер-Кот": смотрите трейлер онлайн

"Щенячий патруль"

Канадский мультсериал каждой серии рассказывает о приключениях спасательной команды. 10-летний умник Райдер и его восемь щенков защищают Бухту Приключений и ее жителей от различных проблем.

"Щенячий патруль": смотрите эпизод онлайн

Также добавим, что Суспильне недавно представило детское приложение "Бробакс". В нем собраны мультфильмы, мультсериалы и сказки на украинском языке, что вместе составляют более 250 часов просмотра. Приложение является бесплатным.