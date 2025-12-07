Вы будете удивлены: новогодне-рождественские треки, которые стали известными благодаря фильмам

Часто так бывает, что песни, которые сегодня знает каждый, раньше совсем не были известными. Но вдруг так случилось, что их решили использовать в некоторых известных фильмах, которые принесли им популярность уже на десятки лет.

Вероятно, это не случайность, а сознательное понимание того, что выбранная песня или композиция может сделать фильм известным, а не наоборот. Но в любом случае, такая синергия стала ключом к успеху. 24 Канал расскажет, какие треки стали популярными благодаря новогодне-рождественским фильмам, что ежегодно пересматриваются в семейном кругу.

Какие песни стали известными благодаря фильмам?

Первое, что приходит на ум, это знаменитые треки из первых двух частей фильма "Один дома". Там использовали не только украинский "Щедрик" Леонтовича, который был известен миру гораздо раньше, но и другие песни, которые сегодня постоянно ассоциируются с периодом Рождества и Нового года.

К примеру, It's Beginning To Look A Lot Like Christmas – песня, к которой популярность пришла с исполнением певца Джонни Матиаса и с упоминанием в фильме "Один дома 2".

"Один дома 2" – It's Beginning To Look A Lot Like Christmas: смотрите видео онлайн

Rockin' Around The Christmas Tree была записана очень в очень давно, однако популярной она не становилась. До одного случая... В 1990 году песня прозвучала в фильме "Один дома", и до сих пор она остается бессмертным хитом на рождественско-новогодний период.

В 2019 году – Rockin' Around The Christmas Tree внесли в Зал славы "Грэмми".

"Один дома" – Rockin' Around The Christmas Tree: смотрите видео онлайн

Jingle Bell Rock не требует дополнительного признания, ведь получила это еще в далеком 1956 году, оказавшись в двадцатке чарта Billboard's Most Played C&W by Jockeys. И все же стоит вспомнить некоторые киноленты, которые использовали хит в своем сюжете: "Один дома 2", "Симпсоны", "Смертельное оружие", "Южный парк" и другие.

Bobby Helms – Jingle Bell Rock: слушайте песню онлайн

Ну и куда же без Somewhere in My Memory, которая сразу ассоциируется с историей о мальчике, оставшемся один дома на праздники.

Somewhere in My Memory ("Один дома 2"): слушайте онлайн

Ну и не опустим White Christmas. Вообще сначала она звучала в 1942 году в фильме "Праздничный отель", однако в первой части "Один дома" версию песни изменили и добавили ей "жизни".

White Christmas ("Праздничный отель"): смотрите видео онлайн

White Christmas ("Один дома"): смотрите видео онлайн

А как же легендарная мелодия из "Гарри Поттера", которая сразу ассоциируется с Рождеством в Хогвартсе.

Christmas at Hogwarts (франшиза "Гарри Поттер"): слушайте песню онлайн

Нельзя также пропустить и трек, который посвящен похитителю Рождества – Гринчу. Песню использовали не только в одноименном мультфильме/фильме, но и в "Один дома 2".

You're a Mean One, Mr. Grinch ("Как Гринч украл Рождество"): слушайте песню онлайн

Ну и еще один трек, который использовали в "Один дома 2", когда Кевин один прилетел в Нью-Йорк. Видимо, это не удивительно, что самые популярные треки оказываются в списке одного из лучших рождественских фильмов всех времен.

All Alone on Christmas ("Один дома 2"): слушайте песню онлайн

На самом деле это далеко еще не весь список наших любимых песен, которые можно услышать в рождественских или новогодних фильмах. Для кого-то кинематограф стал толчком к успеху, а кому-то только усилил популярность. Но самое главное – эти треки до сих пор актуальны, имеют особую праздничную атмосферу и их хочется включать каждый день.