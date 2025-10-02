Известная украинская актриса Наталья Денисенко, вокруг которой сегодня бурлит немало сплетен, откровенно рассказала о своих заработках. Денисенко сейчас, как никогда, находится в центре внимания СМИ и поклонников.

В частности, из-за развода с Андреем Фединчиком и слухов о новых отношениях с манекенщиком Юрием Савранским. В материале Кино 24 со ссылкой на "Утро в большом месте" расскажем, сколько зарабатывает Денисенко за один съемочный день.

Сколько зарабатывает Наталка Денисенко?

Наталья Денисенко откровенно рассказала о своих доходах. Актриса говорит, что сегодня 10-20 тысяч считается замечательным гонораром для актеров.

Сейчас актерам могут платить от 10 до 20 тысяч гривен, и это высокий гонорар. Мне за смену платят почти тысячу долларов,

– говорит знаменитость.

Самый большой гонорар, который получала Наталья Денисенко, составлял 5 тысяч долларов. Это была оплата за участие в рекламной кампании, ведь такие съемки традиционно оплачиваются значительно выше, чем работа в кинематографе. По словам актрисы, сегодня украинские актеры зарабатывают немного.

Кстати, недавно Наталья Денисенко открыла свой первый бизнес. Этим актриса делится на своей инстаграм-странице.

Какие сплетни сейчас бушуют вокруг Наталки Денисенко?