Наталка Денисенко рассекретила, сколько зарабатывает за один съемочный день: "Это высокий гонорар"
- Наталка Денисенко призналась, что за съемочный день получает почти тысячу долларов.
- Максимальный гонорар актрисы составил 5 тысяч долларов.
Известная украинская актриса Наталья Денисенко, вокруг которой сегодня бурлит немало сплетен, откровенно рассказала о своих заработках. Денисенко сейчас, как никогда, находится в центре внимания СМИ и поклонников.
В частности, из-за развода с Андреем Фединчиком и слухов о новых отношениях с манекенщиком Юрием Савранским. В материале Кино 24 со ссылкой на "Утро в большом месте" расскажем, сколько зарабатывает Денисенко за один съемочный день.
Сколько зарабатывает Наталка Денисенко?
Наталья Денисенко откровенно рассказала о своих доходах. Актриса говорит, что сегодня 10-20 тысяч считается замечательным гонораром для актеров.
Сейчас актерам могут платить от 10 до 20 тысяч гривен, и это высокий гонорар. Мне за смену платят почти тысячу долларов,
– говорит знаменитость.
Самый большой гонорар, который получала Наталья Денисенко, составлял 5 тысяч долларов. Это была оплата за участие в рекламной кампании, ведь такие съемки традиционно оплачиваются значительно выше, чем работа в кинематографе. По словам актрисы, сегодня украинские актеры зарабатывают немного.
Кстати, недавно Наталья Денисенко открыла свой первый бизнес. Этим актриса делится на своей инстаграм-странице.
Какие сплетни сейчас бушуют вокруг Наталки Денисенко?
- Вокруг личной жизни Наталки Денисенко сегодня бушует немало сплетен.
- Это началось еще с момента, когда в сети появилась информация о ее разводе с Андреем Фединчиком.
- Известно, что инициатором разрыва была именно Наталья Денисенко.
- После развода начали появляться первые слухи о новых отношениях актрисы.
- Андрей Фединчик обвинил бывшую жену в измене с бизнесменом Юрием Савранским.
- А на днях актрису заметили в объятиях мужчины, с которым ей приписывают роман.
- Еще больше слухи подогрело то, что бизнесмен, которому приписывают отношения с актрисой, подал на развод со своей женой.